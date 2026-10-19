i Melissa Naschenweng wird im ORF moderieren IMAGO/Future Image "Unglaublich aufregend" Melissa Naschenweng wird ORF-Moderatorin Bescherung für Melissa Naschenweng! Die Schlagerqueen darf heuer erstmals durch die beliebte ORF-Sendung "Zauberhafte Weihnacht" führen. Von Heute Entertainment 19.10.2026, 12:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da kommt bei Melissa Naschenweng schon vor Weihnachten ordentlich Freude auf! Die Kärntner Sängerin übernimmt heuer gemeinsam mit Dominik Glöbl die Moderation von "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'". Das neue Duo feiert am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 seine Premiere.

Für Naschenweng ist der neue TV-Job etwas ganz Besonderes. "Weihnachten war für mich schon als kleines Madl etwas ganz Besonderes. Ich liebe die Musik, die Lichter, die Gemütlichkeit und vor allem das Gefühl, dass die Menschen in dieser Zeit ein Stückerl näher zusammenrücken", schwärmt sie.

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Melissa Naschenweng - ihr Leben in Bildern i ?

Dass sie nun selbst durch die festliche Sendung führen darf, macht die Schlagerqueen mächtig stolz. "Eine so besondere Sendung moderieren zu dürfen, ist für mich eine riesengroße Ehre und natürlich auch unglaublich aufregend."

Und Melissa bekommt jede Menge prominente Gesellschaft. Unter anderem verraten Vanessa Mai, Andy Borg und Schauspieler Mark Keller ihre ganz persönlichen Weihnachtsgeschichten und Traditionen.

Während Naschenweng mit den Stars plaudert, begibt sich Glöbl in Flachau auf die Spuren des weltberühmten Weihnachtsliedes "Stille Nacht, heilige Nacht".

"Ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit Dominik, mit tollen Künstlern, berührender Musik und ganz viel Weihnachtszauber die Menschen auf das schönste Fest des Jahres einzustimmen", freut sich die Schlagersängerin schon jetzt.

Zu sehen ist das weihnachtliche TV-Spektakel am 19. Dezember um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON.