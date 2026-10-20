i Michael Niavarani und Thomas Brezina bewunderten die Kunstinstallationen Andreas Tischler / Vienna Press Neues Kunst-Spektakel Prohaska, Brezina und Niavarani im Wiener Lichtermeer Lichtkunst statt Sommer-Theater: Im Schwarzenberggarten beim Schloss Belvedere entdeckten zahlreiche Promis erstmals "Klanglicht im Park". Von Heute Entertainment 20.10.2026, 13:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch vor dem offiziellen Start am 23. Oktober verwandelte sich das Theater im Park am Montag, dem 19.Oktober, in eine Welt aus Licht und Klang. Bei einer exklusiven Preview begrüßten Initiator Georg Hoanzl und Michael Niavarani die ersten Gäste. Auf den vier Terrassen warteten Kunstinstallationen, die den Park bei Dunkelheit in Szene setzten.

Zahlreiche bekannte Gesichter ließen sich das VIP-Opening nicht entgehen. Fußball-Legende Herbert Prohaska, Autor Thomas Brezina, Musicalstar Maya Hakvoort und Kabarettistin Nadja Maleh waren ebenso dabei wie Stefano Bernardin, Caroline Athanasiadis und Lila Schwarzenberg.

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KLANGLICHT IM PARK eröffnet im Schwarzenberggarten i ?

Für den musikalischen Auftakt sorgten Schauspielerin Ursula Strauss und Musiker Ernst Molden mit Ausschnitten aus ihrem neuen Album "nochdvegl". "Wir freuen uns, dass dieser von uns so geliebte Ort auch im Winter zum Leben erwacht," so die beiden.

Nach dem Rundgang durch die Installationen ging der Abend beim Get-together im Winter Garden weiter. Bei Punsch und Kaiserschmarren tauschten sich die Gäste aus. Niavarani zeigte sich begeistert: "Es ist ein Wintermärchen, eine Verzauberung des Schwarzenberggartens."

Das von den Bühnen Graz initiierte Kunstfestival KLANGLICHT findet damit erstmals auch in Wien statt. Bis 10. Jänner 2027 können Besucher selbst durch das Lichtermeer spazieren.