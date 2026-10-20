i Toni Faber segnete das neue Hotel Schani am Naschmarkt Andreas Tischler / Vienna Press Auf Mission Himmlischer Einsatz! Toni Faber nachts im Hotel Toni Faber hatte am Wiener Naschmarkt eine ganz besondere Mission. Danach wurde mit rund 600 Gästen bis in die Nacht gefeiert. Von Romina Colerus 20.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst der Segen, dann das Vergnügen! Bei der Eröffnung des neuen Hotel Schani Naschmarkt an der Linken Wienzeile ging es ordentlich rund. Doch bevor die Promis die Gläser heben konnten, war erst einmal himmlischer Beistand gefragt.

Dompfarrer Toni Faber rückte höchstpersönlich an, um dem neuen Boutique-Hotel seinen Segen zu geben. Danach durfte gefeiert werden, und zwar auf gleich neun Stockwerken!

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Hoteleröffnung Schani am Naschmarkt i ?

Die Gastgeberfamilie Komarek hatte zur großen Eröffnung geladen und rund 600 Gäste ließen sich das Spektakel zwischen Wiener Jugendstil und Miami-Glamour nicht entgehen.

Promi-Auflauf mit Aussicht

Unter den Partytigern waren Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl, Schauspieler Faris Rahoma, der durch den Abend führte, Sängerin Monika Ballwein und GNTM-Finalistin Martina Gleissenebner-Teskey.

Neben Kunst, Musik und allerlei Überraschungen lockte vor allem die neue Rooftop-Bar "Vieami" zum Feiern über den Dächern Wiens.