i Melissa Naschenweng und Vanessa Mai sind "Team Musik" ZDF / Thomas Kierok Naschenweng zurück im TV Quiz-Champion: Wie viel weiß die Alpenbarbie wirklich? Auf der Bühne ist Melissa Naschenweng ein Star – doch wie gut kennt sie sich wirklich aus? Jetzt muss sie ihr Musikwissen im TV unter Beweis stellen. Von Heute Entertainment 20.10.2026, 21:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die "Alpenbarbie" muss zeigen Köpfchen zeigen! Doch nicht nur Melissa Naschenweng schwingt beim ersten "Österreich-Deutschland-Special" von "Der Quiz-Champion" die rot-weiss-rote Flagge. Auch Thomas Morgenstern oder Dirk Stermann treten für Österreich an.

Mit Hits kennt sich Melissa Naschenweng bestens aus - doch kann sie auch beim Quiz punkten? Gemeinsam mit der deutschen Sängerin Vanessa Mai tritt sie als Musik-Expertin gegen Quiz-Kandidaten an und muss versuchen ihr Fachgebiet zu verteidigen.

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Der Quiz-Champion - Österreich-Deutschland-Special i ?

Auch in den anderen Kategorien wird prominent aufgefahren: Skisprung-Star Thomas Morgenstern bildet mit Schwimmlegende Franziska van Almsick das Sport-Duo. Dirk Stermann bekommt es gemeinsam mit Bastian Pastewka mit Fragen zu Film und Fernsehen zu tun. Barbara Wussow und Wigald Boning kümmern sich um Geografie, Sarah Wiener und Nelson Müller um Ernährung.

Doch die Promis sind nicht die Hauptgewinner: Kandidatenpaare aus Österreich und Deutschland kämpfen um den Titel "Quiz-Champion" und 100.000 Euro. Zunächst müssen sie eine Schnellwissensrunde überstehen, danach warten die fünf Duelle gegen die Experten-Duos.

Moderiert wird die Show von Johannes B. Kerner. Der erste Teil läuft bereits morgen, am Mittwoch, 21. Oktober, um 20.15 Uhr auf ORF 1 und im ZDF. Am Samstag, 24. Oktober, folgt die zweite Runde.