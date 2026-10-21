i Martina Reuters erster Bodybuilding-Wettkampf in den USA steht bevor Andreas Tischler Vienna Press / Instagram reuter_martina_official Bodybuilding-Traum in Amerika Martina Reuter vor USA-Debüt: "Ich glaube an mich" Noch drei Tage, dann wird es für Martina Reuter ernst: Die 46-Jährige steht kurz vor ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 12:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Es ist soweit, die letzten Tage sind gezählt," freut sich Martina Reuter – denn: Ihr großer Traum steht kurz bevor. Am Samstag, dem 24. Oktober, will sie bei ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA zeigen, wofür sie monatelang gearbeitet hat.

Der Flug nach Boston steht bevor, der große Auftritt rückt immer näher – und die 46-Jährige glaubt fest an sich. "Ich bin in Gedanken schon dort! Ich sehe mich auf der Bühne in Boston. Ich glaube an mich. Ich vertraue mir. Ich weiß, wofür ich jeden Tag trainiere und kämpfe", schreibt Reuter auf Instagram.

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Martina Reuter bei ihrem ersten Bodybuilding-Contest i ?

Für die ORF-Lady ist es nicht irgendein Wettkampf. "Es ist mittlerweile mein sechster Wettkampf in einem Jahr, ich habe mich wirklich nach oben gekämpft", sagt sie. Hinter ihr liegt ein Jahr voller Training, Disziplin und harter Arbeit.

Nach Liebes-Aus mit neuem Trainer

Doch auf dem Weg nach Boston musste Reuter auch privat einen Rückschlag verkraften. Im September wurde bekannt, dass sie und ihr damaliger Partner und Trainer Vladi Pavlic getrennte Wege gehen. Mittlerweile hat sie mit Trainer Olaf Mann einen neuen Begleiter an ihrer Seite.

Gerda Rogers ist sich sicher: Die Sterne stehen gut

Die NPC New England Championships sind für Reuter der nächste große Schritt in ihrer Bodybuilding-Karriere. In wenigen Tagen wird sich zeigen, wie sich die intensive Vorbereitung auszahlt. Die Sterne stehen immerhin schon mal gut – Starastrologin Gerda Rogers prophezeite Reuter gute Aussichten für ihre USA-Premiere.