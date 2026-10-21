i RIAN überraschte seine Fans Sabine Hertel Wunschsong mit Folgen RIAN aus der Box: Überraschungsauftritt mitten in Wien Damit hat wohl niemand gerechnet: Mitten im Shopping-Trubel überraschte RIAN im Wiener Gerngross plötzlich seine Fans mit einer Live-Performance. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 14:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Mittwoch, dem 21. Oktober, sorgte Musiker RIAN im Wiener Einkaufszentrum Gerngross für Verblüffung. Seit einigen Tagen steht dort eine XXL-Jukebox von Red Bull, auf welcher Besucher sich verschiedene Songs des Sängers wünschen können. Doch plötzlich gab es statt bloß Musik aus den Lautsprechern den echten Künstler gleich dazu.

Ein richtiger Knopf, die Jukebox öffnete sich - und RIAN sprang nicht nur höchstpersönlich aus der überdimensionalen Box, sondern legte auch gleich mit einer Live-Performance seines Hits "Verwandtschaftstreffen" los.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

RIAN überrascht seine Fans im Wiener Gerngross i ?

Hinter dem musikalischen Überraschungsauftritt steckt die Red Bull Jukebox, stellte er anschließend im "Heute"-Talk klar. Die Aktion im Gerngross ist dabei erst der Vorgeschmack auf das große Event im Dezember. Am 8. Dezember wird RIAN in der Raiffeisen Halle im Wiener Gasometer auftreten – und dabei nicht allein bestimmen, was auf der Bühne passiert.

Fans bestimmen, was RIAN singt

"Ja, also das ist ein Wunschkonzert, weil die Leute mitentscheiden, was auf der Bühne passiert", erklärt er. Teilweise können die Besucher sogar schon vor der Show Einfluss nehmen. Für ihn bedeutet das vor allem eines: spontan bleiben. Denn Fans können unter anderem mitentscheiden, in welcher Sprache RIAN seine Songs singt, welches Genre es sein soll und welche besonderen Performances oder Challenges auf ihn warten.

Ob RIAN im Dezember Schlager, Metal oder eine andere musikalische Überraschung liefern muss, liegt also auch in den Händen seiner Fans. Bei der Red Bull Jukebox muss er die Herausforderungen annehmen, die auf ihn zukommen und sich auf die Ideen seiner Fans einlassen. Welche Überraschungen sie für ihn bereithalten, wird sich am 8. Dezember zeigen.