i Silvia Schneider bei der Kollektionspräsentation im Wiener Künstlerhaus Andreas Tischler / Vienna Press Who run the world? Silvia Schneider(t) schöne Schuhe für starke Frauen Schuhe, Kunst und starke Frauen: Silvia Schneider präsentierten im Wiener Künstlerhaus ihre neue Kollektion "Female Empower-Walk". Von Heute Entertainment 23.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Abend für starke Frauen – und jede Menge bekannte Gesichter! Silvia Schneider lud am 22. Oktober gemeinsam mit HUMANIC ins Wiener Künstlerhaus, um ihre neue Herbst-/Winter-Kollektion "Female Empower-Walk" zu präsentieren. Zwischen VIPs und Mode drehte sich alles um eine Botschaft: Frauen sollen ihren eigenen Weg gehen und selbstbewusst auftreten.

Denn die Schuhe standen nicht nur auf dem Präsentationstisch. Junge Kreative ließen sich von Schneiders neuer Kollektion inspirieren und zeigten, was Schuhe für Frauen bedeuten können – von Selbstbewusstsein bis zum ganz eigenen Stil.

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Silvia Schneider X Humanic Kollektionspräsentation i ?

Ein Höhepunkt des Abends war die Prämierung der Kunstwerke. Die Jury mit Künstler Franz Josef Baur, Creative Consultant Wolfgang Reichl, Galeristin Isa Stein, HUMANIC-Expertin Marlene Ludwig und Künstlerhaus-Vizepräsidentin Franziska Maderthaner kürte die Gewinner. Den ersten Platz holte das Team der Modeschule Hetzendorf mit dem Projekt "Auftritt".

Passend zum Motto des Abends waren auch zahlreiche starke Frauen mit dabei: Lilian Klebow und Sila Sahin ließen sich das Event nicht entgehen. Auch die Männer mischten bei dem Abend rund um starke Frauen mit: Sänger Christian Stani und Cesar Sampson, Moderator Andreas Moravec oder Schauspieler Markus Freistätter schauten im Künstlerhaus vorbei.

Mit "Female Empower-Walk" führen Schneider und HUMANIC ihre langjährige Zusammenarbeit fort – diesmal mit einer Botschaft, die über die Mode hinausgeht: Frauen sollen ihren eigenen Weg gehen und selbstbewusst auftreten. Auf hohen Absätzen oder ganz flach.