i Simone Lugner und Alexander schneller müssen als erste das Forsthaus Rampensau verlassen atv Exit wie "Richards Begräbnis" Lugner als Erste raus! Tränen beim Forsthaus-Showdown Für Simone Lugner ist das Almabenteuer nach nur zwei Tagen vorbei. Ihr Teampartner Alexander weint - doch auch bei ihr sitzt die Enttäuschung tief. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 13:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bussi links, Bussi rechts? Im "Forsthaus Rampensau" war spätestens beim ersten Absägen Schluss mit lustig. Simone Lugner und Alexander Schneller müssen jetzt als erstes Team das "Forsthaus Rampensau" verlassen. Nach sechs Stimmen ihrer Mitstreiter musste das Duo gegen Julia und Ebru im "Raus-Rein-Spiel" antreten – und konnten sich im entscheidenden Duell nicht durchsetzen.

Ausgerechnet die beiden! Alexander hatte Julia und Ebru eigentlich für Verbündete gehalten. Schon ihre Stimme gegen sein Team hatte ihn getroffen. Jetzt besiegeln sie auch noch seinen Auszug.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Simone Lugner sorgt im Forsthaus Rampensau für Eklat i ?

Auszug erinnert Simone an Richards Begräbnis

Nach der Niederlage fließen bei Alexander die Tränen. Die Mitbewohner kümmern sich um ihn, versuchen ihn zu trösten. Simone fühlt sich dabei übergangen. Im Interview danach zieht sie einen schmerzhaften Vergleich: Die Situation habe sie an Richard Lugners Begräbnis erinnert. Auch damals hätten sich die Menschen aus ihrer Sicht um "Mausi" gekümmert, während sie selbst kaum beachtet worden sei.

Ausgesummt! "Bienchen" ist raus aus dem Forsthaus

Dabei endet Simones kurzer Alm-Aufenthalt versöhnlicher, als er begonnen hat. Beim Einzug hatte sie mit Handschlag statt Bussi für Irritationen gesorgt. Zum Abschied nimmt sie die Mitbewohner nun in den Arm. Und "Bienchen" kann dem frühen Aus aber auch etwas Gutes abgewinnen: "Es hätte mich gefreut, wenn wir noch länger geblieben wären, aber ich freue mich jetzt auch auf daheim."

Joyn+-Abonnenten konnten das bittere Aus bereits vorab sehen. Heute, Freitag (23. Oktober), läuft die Folge um 20.15 Uhr auf ATV und ist auch kostenlos auf Joyn verfügbar. Dann bekommen auch die TV-Zuschauer den emotionalen Abschied zu sehen. Doch wer glaubt, danach kehrt auf der Alm Ruhe ein, irrt! Mit Lisa und Geri stehen schon die nächsten Rampensäue vor der Tür.