i Christina Lugner im TschuTschuZug Schlumpfwelt Traiskirchen / René Brunhözl VIP-Opening Hier wird "Mausi" Lugner wieder zum Kind Das Opening der neuen Schlumpfwelt ließen sich die heimischen VIPs nicht entgehen. Auch "Mausi" Lugner schaute vorbei und testete die Attraktionen. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 10:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Schlumpfwelt in Traiskirchen öffnet ihre Türen! Schon vor der offiziellen Eröffnung hatten jedoch gewählte VIPs vorab die Gelegenheit einen Blick in die blaue Welt zu werfen. Und so wurde am Donnerstag, dem 22. Oktober, zwischen Papa Schlumpf und Schlumpfine so mancher Promi wieder zum Kind.

Zu dieser Einladung sagte auch Christina "Mausi" Lugner nicht nein – sie posierte nicht nur für Fotos vor den Kulissen der blauen Kultfiguren, sondern probierte die Attraktionen auch gleich selbst aus.

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VIP-Eröffnung Schlumpfwelt Traiskirchen i ?

Lugners Forsthaus-Buddy schaut vorbei

Ein weiteres bekanntes Gesicht mischte sich unter die Gäste: Alexander Schneller, der aktuell mit Simone Lugner bei "Forsthaus Rampensau" vor der Kamera steht. Auch sonst war die Gästeliste gut gefüllt. Toni Polster, Peter Stöger, Julia Furdea, Ulrike Kriegler oder Isabell Pannagl ließen sich die Reise zurück in die Kindheit ebenfalls nicht entgehen.

Seit heute, Freitag, 23. Oktober, ist die Schlumpfwelt nun für alle geöffnet. Auf rund 4.000 Quadratmetern können Besucher die Welt der blauen Kultfiguren erkunden und die verschiedenen Attraktionen selbst ausprobieren.