Schock vor USA-Wettkampf! Reuter muss alleine kämpfen

Der große Traum ist zum Greifen nah – doch plötzlich kommt alles anders! Martina Reuter (46) steht kurz vor ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA. Monatelang hat die ORF-Styling-Expertin hart auf diesen Moment hingearbeitet. Doch nur Stunden vor sie auf die Bühne tritt, muss sie einen großen Rückschlag verkraften.
Auf ihrer Reise in die USA meldet die ORF-Lady sich vom Flughafen: "Wir hatten gestern einen kleinen Zwischenfall. Ich fliege alleine nach Amerika", erzählt Reuter auf Instagram. Der Grund: Ihr Coach Olaf Mann kann sie aus familiären Gründen kurzfristig nicht nach Boston begleiten.
Für die 46-Jährige ein Schock! "Das hat mich gestern etwas aus der Bahn geworfen. Leute, ich bin ohne Coach in Amerika. Alleine," teilt sie ihrer Community mit.
Dabei hat Reuter ohnehin turbulente Wochen hinter sich. Erst im September ging die Beziehung mit ihrem damaligen Freund und Trainer Vladi Pavlic in die Brüche. Mit Olaf Mann fand sie einen neuen Coach – doch nun muss sie ausgerechnet bei ihrem großen USA-Debüt ohne ihn vor Ort auskommen.
Immerhin: Mann betreut sie weiterhin online. Ans Aufgeben denkt Reuter deshalb noch lange nicht. "Selbst ist die Frau. Wenn du was willst, machst du's alleine", gibt sie sich kämpferisch. Für sie zählt einzig und allein eines: "Ich werde in 36 Stunden auf dieser Bodybuilding-Bühne in Amerika stehen - komme, was wolle."