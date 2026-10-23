i Martina Reuter ist hat sich lange vorbereitet - jetzt steht ihr erster Bodybuilding-Wettkampf in den USA an Andreas Tischler Vienna Press / Privat zVg Coach fällt kurzfristig aus Schock vor USA-Wettkampf! Reuter muss alleine kämpfen Kurz vor ihrem großen Bodybuilding-Auftritt in den USA trifft Martina Reuter der Schock: Ihr Coach kann nicht mit! Jetzt muss sie alleine kämpfen. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 13:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der große Traum ist zum Greifen nah – doch plötzlich kommt alles anders! Martina Reuter (46) steht kurz vor ihrem ersten Bodybuilding-Wettkampf in den USA. Monatelang hat die ORF-Styling-Expertin hart auf diesen Moment hingearbeitet. Doch nur Stunden vor sie auf die Bühne tritt, muss sie einen großen Rückschlag verkraften.

Auf ihrer Reise in die USA meldet die ORF-Lady sich vom Flughafen: "Wir hatten gestern einen kleinen Zwischenfall. Ich fliege alleine nach Amerika", erzählt Reuter auf Instagram. Der Grund: Ihr Coach Olaf Mann kann sie aus familiären Gründen kurzfristig nicht nach Boston begleiten.

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Martina Reuter bei ihrem ersten Bodybuilding-Contest i ?

Für die 46-Jährige ein Schock! "Das hat mich gestern etwas aus der Bahn geworfen. Leute, ich bin ohne Coach in Amerika. Alleine," teilt sie ihrer Community mit.

Dabei hat Reuter ohnehin turbulente Wochen hinter sich. Erst im September ging die Beziehung mit ihrem damaligen Freund und Trainer Vladi Pavlic in die Brüche. Mit Olaf Mann fand sie einen neuen Coach – doch nun muss sie ausgerechnet bei ihrem großen USA-Debüt ohne ihn vor Ort auskommen.

Immerhin: Mann betreut sie weiterhin online. Ans Aufgeben denkt Reuter deshalb noch lange nicht. "Selbst ist die Frau. Wenn du was willst, machst du's alleine", gibt sie sich kämpferisch. Für sie zählt einzig und allein eines: "Ich werde in 36 Stunden auf dieser Bodybuilding-Bühne in Amerika stehen - komme, was wolle."