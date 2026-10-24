i Simone Lugner schießt scharf. Andreas Tischler / Vienna Press Abrechnung mit Reality-TV Simone Lugner: "Dann schau ich mir einen Porno an!" Nackte Haut, Sex vor der Kamera und Drama ohne Ende! Nach ihrem Aus bei "Forsthaus Rampensau" findet Simone deutliche Worte für die Reality-TV-Szene. Von Romina Colerus 24.10.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für Simone Lugner ist das Abenteuer "Forsthaus Rampensau" nach dem verlorenen "Rein-Raus-Spiel" vorbei. Gemeinsam mit ihrem Partner Alexander Schneller musste sie die Alm verlassen. Doch auch abseits der Streitereien hat die 44-Jährige so einiges zu kritisieren.

Im "Forsthaus Rampensau" blieb Simone von nackten Tatsachen nicht verschont. Vor allem das Verhalten zweier Kandidaten aus "Teenager werden Mütter" sorgte bei ihr für Kopfschütteln.

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"Forsthaus Rampensau" 2026 - die Kandidaten i ?

"Ich finde es auch irgendwie nicht leiwand, dass ein Zuschauer daheim, der sich vielleicht jetzt anschauen will, wie Menschen lustige Spiele spielen und eine Gaudi haben, dass sich die dann Nackte anschauen müssen", erklärt sie. Und legt nach: "Dann schau ich mir einen Porno an!"

Für Simone liegt genau hier das Problem. Wer sich eine Dating-Show einschaltet, weiß, worauf er sich einlässt. Beim "Forsthaus Rampensau" erwartet sie hingegen lustige Spiele, Konkurrenzkampf und Unterhaltung, nicht unbedingt intime Szenen vor laufender Kamera.

"Man muss ja nicht da noch irgendwie künstlich was provozieren oder sich aufführen", stellt Simone klar.

Ganz abschreiben will sie Reality-TV trotzdem nicht. Denn eines hat sie aus ihrem kurzen Forsthaus-Abenteuer gelernt. Nicht jedes Format passt zu jedem Kandidaten. Und beim nächsten Mal würde sie ganz genau hinschauen, mit wem sie sich auf das Abenteuer einlässt.