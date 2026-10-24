i Kunst liegt in der Familie: Gottfried und Renate Helnwein mit Tochter Mercedes Alexander Tuma Kunst liegt in der Familie Heimspiel für Mercedes Helnwein – Papa feiert mit Mercedes Helnwein kehrt mit neuen Bildern nach Wien zurück. Bei der Vernissage war auch Papa Gottfried dabei - und erinnerte sich an ihre Anfänge. Von Heute Entertainment 24.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit sechs Jahren hat Mercedes Helnwein gezeichnet und Geschichten geschrieben. Heute hängen ihre eigenen Geschichten an den Galeriewänden – und Papa Gottfried Helnwein kann erzählen, wie alles angefangen hat.

"Mercedes zeichnet, seit sie sechs Jahre alt ist. Sie hat immer gezeichnet und Geschichten geschrieben", erinnert sich der Künstler bei der Vernissage seiner Tochter am Donnerstag, dem 22. Oktober, in Wien. "Im Grunde hat sie all die Jahre nichts anderes gemacht als das, was sie auch heute macht: ihre eigene Kunst."

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Vernissage"Ground Zero" von Mercedes Helnwein i ?

Für Mercedes ist die neue Schau "Ground Zero" in der Galerie Kovacek & Zetter auch eine Rückkehr zu ihren Wurzeln. Ihre ersten sechs Lebensjahre verbrachte sie in Wien. Die Erinnerungen daran? Schön, wie sie erzählt. Heute entdeckt sie ihre Geburtsstadt mit anderen Augen: "Ästhetisch und kulturell ist sie einfach großartig."

Zur Eröffnung bei Claudia Kovacek-Longin und Sophie Zetter-Schwaiger kamen neben ihren Eltern Gottfried und Renate auch Timna Brauer, Jasmin Meiri-Brauer und Designerin Niki Osl.

Zwei Jahre nach ihrer ersten Wiener Soloschau steht Mercedes nun wieder hier. "Fühlt sich aufregend an", sagt sie über das Wiedersehen. Auch Papa Gottfried zeigt sich begeistert: "Ich freue mich sehr, dass sie wieder eine Ausstellung in Wien hat und in ihre Heimatstadt zurückkehrt."

"Ground Zero": bis 21. November 2026 in der Galerie Kovacek & Zetter.