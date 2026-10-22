i Mercedes Helnwein Eliška Sky Neue Ausstellung in Wien Hollywood-Stars lieben die Kunst dieser Wienerin Nicolas Cage, Milla Jovovich und Damien Hirst sammeln ihre Werke. Jetzt kehrt Mercedes Helnwein mit "Ground Zero" nach Wien zurück. Von Heute Entertainment 22.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie wurde in Wien geboren, lebt heute in Los Angeles und begeistert mit ihren rätselhaften Bildern internationale Stars: Mercedes Helnwein kehrt nach zwei Jahren in ihre Geburtsstadt zurück. Ab 23. Oktober zeigt die Tochter des berühmten Malers Gottfried Helnwein ihre neue Ausstellung "Ground Zero" in der Galerie Kovacek & Zetter.

Die 47-Jährige hat sich in der internationalen Kunstszene längst einen Namen gemacht. Zu ihren Sammlern zählen Hollywood-Größen wie Nicolas Cage, Milla Jovovich und Courtney Love sowie Regisseur Wim Wenders. Auch Kunst-Superstar Damien Hirst ist ein großer Bewunderer: 2010 kaufte er sogar sämtliche Werke ihrer Londoner Ausstellung "Whistling Past the Graveyard".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Rätselhafte Bilder zwischen Traum und Albtraum

Mit "Ground Zero" präsentiert Helnwein nun eine neue Werkschau, die ihre unverwechselbare Bildsprache fortsetzt. Ihre Motive erinnern an das Amerika vergangener Jahrzehnte: verlassene Tankstellen, Motels, Cadillacs und Highschool-Turnhallen werden zur Kulisse für geheimnisvolle Geschichten.

Im Mittelpunkt stehen häufig Frauen, die wie aus alten Hollywood-Filmen entsprungen wirken. Krankenschwestern, Cheerleaderinnen und Ballköniginnen blicken ins Leere. Ihre Gesichter bleiben rätselhaft, die Atmosphäre ist oft beklemmend. Was in diesen Szenen tatsächlich passiert, überlässt die Künstlerin bewusst der Fantasie der Betrachter.

"Ich glaube, dass Menschen von Natur aus nicht normal sind, und als Geschichtenerzählerin oder Zuschauerin Beweise dafür zu finden, ist für mich aufregend", erklärt die Künstlerin.

Das steckt hinter "Ground Zero"

Der Ausstellungstitel hat eine besondere Bedeutung: "Ground Zero" wurde ursprünglich im Zusammenhang mit Atombombenexplosionen verwendet und ist seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eng mit dem zerstörten World Trade Center in New York verbunden.

Das Bild "Sunset" wird eines der ausgestellten Werke von Mercedes Helnwein sein. Mercedes Helnwein

Für Helnwein steht der Begriff allerdings auch für einen persönlichen Wendepunkt. Für jenen Moment, in dem das Alte endet und etwas völlig Neues beginnt. Ihre Figuren scheinen genau in diesem Augenblick gefangen zu sein. Zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Normalität und einer unterschwelligen Bedrohung.

In ihrer Kunst verbindet sie europäische Einflüsse mit ihrer Faszination für die amerikanische Kultur. Inspiration findet Helnwein etwa bei Film-Noir-Klassikern, dem Maler Edward Hopper und der Fotokünstlerin Cindy Sherman. Erst 2024 feierte sie mit "Sometimes" ihre Österreich-Premiere in Wien. Danach folgten Ausstellungen in Deutschland und Kärnten. Jetzt ist sie wieder in der Bundeshauptstadt zu sehen.