i Markus (Sebastian Ströbel) ist mit den Matheaufgaben genauso überfordert wie Mia (Lisa Junick). ORF/ZDF/Sabine Finger Bergdrama "Die Bergretter": Start der 18. Staffel mit Abschieden Die 18. Staffel der "Bergretter" bringt Abschiede, emotionale Einsätze und neue Herausforderungen für das Team rund um Sebastian Ströbel. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 20:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Die Bergretter" starten am Mittwoch, dem 28. Oktober 2026, um 20.15 Uhr in ORF 2 in ihre 18. Staffel. Sieben neue Folgen sind geplant. Auf ORF ON ist die Auftaktfolge bereits 24 Stunden früher zu sehen. Wie es in einer APA-OTS-Aussendung heißt, stehen neben spektakulären Einsätzen auch Verantwortung, Zusammenhalt, Freundschaft und neue Bekanntschaften im Mittelpunkt.

Sebastian Ströbel kehrt als Leiter der Bergrettung Ramsau zurück. Ebenfalls wieder dabei sind Luise Bähr, Markus Brandl, Robert Lohr, Michael Pascher, Stefanie von Poser, Josephin Busch, Viktoria Ngotsé, Martin Leutgeb, Lisa Junick und Marinus Hohmann. Zum festen Ensemble zählen außerdem Sonja Kirchberger, Arne Löber und Nicholas Reinke.

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In der neuen Staffel müssen sich die Fans von zwei Figuren verabschieden: Pensionswirt Franz Marthaler, gespielt von Heinz Marecek, war seit Beginn der Serie dabei. Auch Luise Bähr verlässt die Reihe. Sie verkörpert die Notärztin und Rettungssanitäterin Katharina Strasser. Regie führten Ralph Polinski, Carolin Otterbach und Silvana Santamaria. Die Drehbücher stammen von Headautorin Christiane Rousseau sowie Marc Hillefeld, Melanie Brügel, Claudia Römer und Hannes Treiber.

Sebastian Ströbel erwartet eine besonders bewegende Staffel: "Die 18. Staffel wird mit Sicherheit eine der emotionalsten von allen Staffeln, die ich bisher gedreht habe." Zugleich dürfen sich die Zuschauer wieder auf spektakuläre Actionszenen freuen. Die Dreharbeiten seien eine große logistische Herausforderung für das gesamte Team, sagt der Schauspieler.

Durch die Serie habe er über die Jahre viel über die Bergrettung gelernt. "Ich nenne mich ja nicht umsonst den längsten Azubi bei der Bergrettung", sagt Ströbel. Retten lassen würde er sich von sich selbst aber nicht wollen. Als Assistent wäre er hingegen gut geeignet. Seine Hochachtung vor ehrenamtlicher Arbeit sei grenzenlos, betont er.

In der Auftaktfolge "Stimmen der Vergangenheit" entdeckt die Bergrettung beim Austausch einer Relaisbox eine Tonaufnahme. Darauf sind die letzten Worte des tödlich verunglückten Bergsteigers Anton Höller zu hören. Seine Frau und sein Sohn hoffen, dadurch mehr über den Unfall zu erfahren. Offenbar war dem Unglück ein Streit vorausgegangen. Als die beiden nachforschen, verschwinden sie spurlos.

Während das Team nach ihnen sucht, sorgen interne Spannungen für zusätzlichen Druck. Nina (Josephin Busch) ist verärgert, weil Markus (Sebastian Ströbel) unangekündigt ihre Fitness überprüft hat. Tobi (Markus Brandl) wiederum vermisst seine Frau, die beruflich stark eingespannt ist."