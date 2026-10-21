i Bill und Tom Kaulitz übernehmen erstmals die Moderation von "Wetten, dass...?" APA-Images / dpa / Annette Riedl "Wetten, dass..?"-Wahnsinn Kaulitz-Zwillinge lösen Mega-Ansturm aus – ZDF staunt Noch bevor Bill und Tom Kaulitz bei "Wetten, dass..?" auf der Bühne stehen, sorgen sie für einen Mega-Hype. Der Ticketansturm bricht alle Rekorde. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 14:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Diese beiden haben offenbar schon jetzt gewonnen! Am 5. Dezember übernehmen Bill und Tom Kaulitz (37) erstmals die Moderation der legendären ZDF-Show "Wetten, dass..?". Und die Vorfreude auf das TV-Debüt der Zwillinge ist gewaltig.

Wie das ZDF jetzt bekannt gab, meldeten sich innerhalb von nur zwei Stunden unglaubliche 78.000 Menschen für die Ticketverlosung an. So einen Ansturm hat es in der Geschichte der Show noch nie gegeben!

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"So geht’s weiter mit den Quoten!"

Die Kaulitz-Brüder können ihr Glück kaum fassen. "Jetzt schon der Rekordbrecher!", jubelt Tom in einem Video des Senders. Bruder Bill legt lachend nach: "So geht’s weiter mit den Quoten dann!"

Die beiden scheinen jedenfalls mächtig Lust auf ihren neuen Job zu haben. Besonders emotional sei für Bill die Reaktion der eigenen Familie gewesen. Dass ausgerechnet die Kaulitz-Zwillinge einmal Deutschlands wohl berühmteste Samstagabendshow moderieren würden, sei für ihre Angehörigen kaum zu glauben.

Brüder basteln an ihrer Traumshow

Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die Brüder sitzen regelmäßig zusammen und tüfteln an ihrer ganz persönlichen Version des TV-Klassikers.

Dabei geht es natürlich auch um die Gästeliste. Neben absoluten Wunschkandidaten stehen offenbar auch einige Promis auf der gedanklichen Streichliste. "Oder auch über Gäste, die wir nicht so gern hätten", verrät Bill und bricht mit Tom in Gelächter aus.

"Wir dürfen uns schon unsere Traumshow selbst zusammenpacken", freut sich der Sänger. Fans der Kultsendung müssen aber keine Angst haben: Viele der beliebten Traditionen sollen erhalten bleiben.

Große Fußstapfen für die Zwillinge

Mit ihrem neuen TV-Job treten Bill und Tom ein gewaltiges Erbe an. Schließlich prägte vor allem Thomas Gottschalk die Samstagabendshow über Jahrzehnte. Auch Markus Lanz stand bereits als Moderator auf der berühmten "Wetten, dass..?"-Bühne.

Ob die Kaulitz-Brüder auch bei den Einschaltquoten einen Rekord landen, wird sich am 5. Dezember zeigen. Für ordentlich Wirbel sorgen die beiden jedenfalls schon jetzt.

Wer bei der großen Kaulitz-Premiere live im Publikum sitzen möchte, muss schnell sein: Noch bis zum 23. Oktober können sich Fans laut ZDF für die Ticketverlosung registrieren.