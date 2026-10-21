"Die Hektiker" sind zurück! Comeback mit Leser-Show

Vier Männer, zusammen 250 Jahre alt und noch lange nicht bereit für den Ruhestand: Viktor Gernot, Wolfgang "Fifi" Pissecker, Florian Scheuba und Werner Sobotka kehren 2027 gemeinsam auf die Bühne zurück.

Die neue Produktion trägt den Titel "250 Jahre Die Hektiker – Die Leser-Show". Der Auftakt findet am 15. November 2027 im Wiener Stadtsaal statt. Weitere Auftritte sind im November und Dezember vorgesehen.

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Die Zahl im Titel ergibt sich aus einer augenzwinkernden Rechnung: Innerhalb von vier Monaten werden die vier Freunde jeweils 62,5 Jahre alt. Dazu kommt: "In Wahrheit haben die Hektiker einfach mal wieder Zeit und Lust gemeinsam auf die Bühne zu gehen", heißt es im Pressetext.

Erster Auftritt mit 16 Jahren

Die Ankündigung erfolgte rund um einen besonderen Jahrestag. Am 20. Oktober 1981 standen die Hektiker erstmals öffentlich auf einer Bühne. Schauplatz war ein Jugendzentrum in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus. Die damaligen Mitglieder waren gerade 16 Jahre alt.

"Unglaublich, aber wahr! Exakt heute vor 45!!!!!! Jahren hatten DIE HEKTIKER ihren ersten öffentlichen Auftritt", erinnerte die Gruppe auf Facebook an ihre Anfänge. Zur ursprünglichen Besetzung gehörten Wolfgang Pissecker, Florian Scheuba, Werner Sobotka und Mini Bydlinski. Nach Bydlinskis Ausstieg kam 1994 Viktor Gernot hinzu.

Alte Nummern feiern Premiere

Die neue Produktion soll mehr als ein gewöhnliches Best-of werden. Unter dem Motto "Betreutes Lesen und fröhliche Rollenspiele" greifen die vier Kabarettisten auf Material aus mehreren Jahrzehnten zurück.

Geplant sind Stücke von den Tonträgern "Endlich", "Und?" und "Neue CD". Einige davon wurden bislang noch nie live gespielt. Dazu kommen ausgewählte Dialoge aus den Programmen "Echt", "Ich" und "Jenseits".

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In den vergangenen Jahren waren die vier vor allem mit eigenen Projekten beschäftigt. So tourten Pisseker und Scheuba jeweils mit Soloprogrammen, Gernot war u.a. mit "Lotterbube" Thomas Stipsits auf Tour. Sobotka inszeniert regelmäßig an den renommiertesten Bühnen Österreichs (u. a. "Shrek - Das Musical" am Landestheater Linz).