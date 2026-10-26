i Martina Reuter posiert in New York - in Dessous und mit Engelsflügeln Anja Stoll Nach Bodybuilding-Erfolg Victoria’s-Secret-Engel? Reuter überrascht in New York Erst die Bodybuilding-Bühne, jetzt Victoria's-Secret-Engel? Martina Reuter setzt in New York schon zum nächsten großen Schritt an. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei Martina Reuter jagt aktuell ein Ereignis das nächste. Kaum ist ihr großer Bodybuilding-Auftritt in Boston vorbei, legt die 46-Jährige in New York schon den nächsten überraschenden Auftritt hin. In Dessous, High Heels und mit riesigen Engelsflügeln am Rücken posiert Reuter mitten auf den Straßen Manhattans – ganz im Stil der berühmten "Victoria’s Secret Angels".

"Victoria’s Secret in New York!", schreibt Reuter zu den Aufnahmen. Das Shooting war bereits lange geplant, doch bis zuletzt streng geheim. "Ganz ehrlich? Das war für mich fast aufregender als die Bodybuilding-Bühne. Denn dazu gehört wirklich Mut," so der ORF-Star.

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Martina Reuter: Bodybuilding-Triumph in Boston i ?

Reuter selbst bezeichnet die Fotos als ihr erstes "Victoria’s Secret inspiriertes Testshooting". Doch offenbar könnte daraus mehr entstehen. Denn nach ihrer neuen Leidenschaft für Bodybuilding bringt die Moderatorin plötzlich noch einen ganz anderen Karriereweg ins Spiel.

Startet Reuter jetzt als Model durch?

"Anscheinend starte ich mit knapp 47 Jahren auch noch einmal eine internationale Modelkarriere", schreibt sie und fügt hinzu: "Wer sagt eigentlich, dass Träume ein Ablaufdatum haben?"

Nächstes Ziel: Victoria's Secret Fashion Show

Und ihr nächster großer Traum ist bereits klar definiert: 2027 will sie selbst bei der legendären Victoria’s Secret Fashion Show über den Laufsteg gehen. Bis dahin soll offenbar noch einiges passieren. Nur eines macht sie schon jetzt klar: "Das ist erst der Anfang."