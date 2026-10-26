Victoria’s-Secret-Engel? Reuter überrascht in New York

Bei Martina Reuter jagt aktuell ein Ereignis das nächste. Kaum ist ihr großer Bodybuilding-Auftritt in Boston vorbei, legt die 46-Jährige in New York schon den nächsten überraschenden Auftritt hin. In Dessous, High Heels und mit riesigen Engelsflügeln am Rücken posiert Reuter mitten auf den Straßen Manhattans – ganz im Stil der berühmten "Victoria’s Secret Angels".
"Victoria’s Secret in New York!", schreibt Reuter zu den Aufnahmen. Das Shooting war bereits lange geplant, doch bis zuletzt streng geheim. "Ganz ehrlich? Das war für mich fast aufregender als die Bodybuilding-Bühne. Denn dazu gehört wirklich Mut," so der ORF-Star.
Reuter selbst bezeichnet die Fotos als ihr erstes "Victoria’s Secret inspiriertes Testshooting". Doch offenbar könnte daraus mehr entstehen. Denn nach ihrer neuen Leidenschaft für Bodybuilding bringt die Moderatorin plötzlich noch einen ganz anderen Karriereweg ins Spiel.
"Anscheinend starte ich mit knapp 47 Jahren auch noch einmal eine internationale Modelkarriere", schreibt sie und fügt hinzu: "Wer sagt eigentlich, dass Träume ein Ablaufdatum haben?"
Und ihr nächster großer Traum ist bereits klar definiert: 2027 will sie selbst bei der legendären Victoria’s Secret Fashion Show über den Laufsteg gehen. Bis dahin soll offenbar noch einiges passieren. Nur eines macht sie schon jetzt klar: "Das ist erst der Anfang."