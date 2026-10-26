i Sänger Lucas Fendrich und Ex-Tennis-Profi Barbara Schett im Colony Club Andreas Tischler / Vienna Press Stars am Schläger Promi-Triumph! Schett führt Star-Team zum Sieg Anzug gegen Tennisdress, Politik gegen Profis: Beim RADO ProAm im Wiener Colony Club tauschten bekannte Gesichter ihre gewohnte Bühne gegen den Court. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bevor in der Wiener Stadthalle die Profis beim Erste Bank Open um Weltranglistenpunkte spielen, wurde am Sonntag, dem 25. Oktober, im Wiener Colony Club schon einmal vorgelegt. Beim traditionellen RADO ProAm standen bekannte Gesichter aus Politik, Kultur und Sport gemeinsam mit ehemaligen Tennis-Größen auf dem Platz.

Mitten drin: Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und Staatssekretär Alexander Pröll. Für die beiden hieß es diesmal nicht Sitzungssaal, sondern Sandplatz – und dort wartete durchaus ernstzunehmende Konkurrenz.

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RADO ProAm Tennisturnier im Colony Club i ?

Denn mit Profis wie Barbara Schett standen echte Größen des österreichischen Tennissports auf dem Court. Gespielt wurde im Team – und jedes Promi-Team wurde von einem Profi unterstützt. Doch Politik und Tennis waren längst nicht die einzigen Welten, die an diesem Tag aufeinandertrafen – Colony-Club-Geschäftsführer Johannes Graski begrüßte zahlreiche weitere prominente Gäste am Court.

Schauspieler Max Simonischek und Burgtheater-Star Michael Maertens griffen ebenso zum Schläger wie Musiker Lucas Fendrich und Content Creatorin und Unternehmerin Verena-Katrien Gamlich. Auch Staatsoperndirektor Bogdan Roščić und Tennislegende Thomas Muster waren vor Ort und ließen sich das Event nicht entgehen.

Ein entspannter Auftakt rund um die Erste Bank Open? Nur auf den ersten Blick. Denn auch wenn beim RADO ProAm der Spaß dazugehört, verlieren wollte am Ende trotzdem niemand. Den Turniersieg holte sich schließlich das Team rund um Tennis-Profi Barbara Schett. Mit ihr jubelten Staatssekretär Alexander Pröll, Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, Erste-Bank-CFO Stefan Dörfler, Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer, win2day-Chef Georg Wawer, Roman Zechmeister, Kabarettistin Nina Hartmann, Janis Graski und Schauspieler Max Simonischek.

Danach wurde der Schläger endgültig aus der Hand gelegt: Bei einem kulinarischen Ausklang ließ die Runde den Tennistag gemeinsam ausklingen.