i Simone Lugner musste das "Forsthaus Rampensau" als Erste verlassen ATV / Instagram forsthausrampensau Nach Wirbel im Forsthaus Erst abgesägt! Jetzt nehmen sie Lugner in Schutz Julia und Ebru besiegelten Simone Lugners Forsthaus-Aus. Jetzt stellen sich ausgerechnet die beiden gegen die Kritik an der Lugner-Witwe. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 15:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bereits beim ersten Ankommen im "Forsthaus Rampensau" wurde über Simone Lugner und ihre Art diskutiert. Zu distanziert, zu reserviert, zu kühl – so wurde ihr Auftreten von manchen Mitbewohnern und Zuschauern wahrgenommen.

Nach nur zwei Tagen musste sie gemeinsam mit ihrem Teampartner Alexander Schneller das Haus wieder verlassen, als sie gegen Mitstreiterinnen Ebru und Julia beim "Rein-Raus-Spiel" verloren haben – und jetzt melden sich ausgerechnet die beiden zu Wort.

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Simone Lugner sorgt im Forsthaus Rampensau für Eklat i ?

Das Paar spricht in einem Instagram-Video offen über Simone – und sieht viele Szenen inzwischen deutlich anders. "Ich hätte nie damit gerechnet, dass sie so ein oarges Thema wird", macht Ebru gleich am Anfang klar. Auch auf sie habe Simone anfangs distanziert gewirkt. Einen Grund für die ganze Aufregung sieht sie darin aber nicht: "Wir kennen uns alle nicht. Sie wollte einfach erstmal allen die Hand geben und die Lage checken."

"Hat einfach ihre Grenzen aufgezeigt"

Auch Julia nimmt Simone in Schutz – besonders bei der viel diskutierten T-Shirt-Szene. Simone habe dort nicht ihre eigene Meinung geäußert, sondern lediglich erklärt, was auf dem Shirt stand.

"Wenn das ein Mann wäre, dann würde man niemals so viel darüber reden", sagt Julia und stellt damit die heftige Reaktion auf Simones Verhalten grundsätzlich infrage. Ebru sieht es ähnlich: "Ja, sie war ruhig und reserviert. Aber die hat einfach ihre Grenzen aufgezeigt."