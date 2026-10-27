i Christina Lugner zwischen Kristina und Artur Worseg im Palais Wertheim Monika Fellner Mit Ständchen von Jazz Gitti Große Worseg-Party! Dieser Abend rührte sie zu Tränen Mit 160 Gästen feierte Promi-Zahnärztin Kristina Worseg den Start ins neue Jahrzehnt. Freudentränen, prominente Gäste und Zahn-Torte inklusive. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 05:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Gästeliste kannte sie, den Rest nicht. Als Dr. Kristina Worseg am Samstag, dem 24. Oktober ihren 40. Geburtstag im Wiener Palais Wertheim feierte, hatte die Zahnärztin die Organisation weitgehend aus der Hand gegeben. Ihr Team durfte planen – und machte daraus für die Jubilarin einen Abend voller Überraschungen.

Rund 160 Gäste kamen, um mit Worseg unter dem Motto "40 Years of Reasons to Smile" zu feiern. Darunter natürlich ihr Ehemann Artur, ihre Mutter und ihre Kinder. Aber auch die Lugners ließen mischten sich unter zahlreiche enge Freunde und langjährige Wegbegleiter - Christina "Mausi" kam mit ihrem guten Freund Martin, sowie Tochter Jacqueline und Schwiegersohn Leo.

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Happy Birthday! Kristina Worsegs große Feier zum 40er i ?

Im Laufe des Abends wartete eine Überraschung nach der anderen. Musiklegende Jazz Gitti und Schlagersängerin Natalie Holzner überraschten für die Jubilarin mit einem Ständchen, während "Mausi" Lugner das Geburtstagskind mit einer persönlichen Rede ehrte.

Kristina Worseg zeigte sich sichtlich gerührt: "So oft hatte ich Freudentränen in den Augen und wusste gar nicht, wie mir geschieht. Schöner hätte mein 40. Geburtstag nicht sein können," schwärmt sie.

Selbst die Geburtstagstorte passte perfekt zu ihr: Hunderte Zaunerstollen wurden vom Traditionshaus Zauner zu einer außergewöhnlichen Kreation zusammengesetzt. Darin versteckt: ein Zahn mit Loch, den die Zahnärztin vor ihren Gästen selbst füllen musste.

Nach dem offiziellen Programm war der Abend für Worseg und ihre Gäste noch lange nicht vorbei. Im Palais Wertheim wurde noch lange weitergefeiert – erst in den frühen Morgenstunden wurde langsam ans Heimgehen gedacht.