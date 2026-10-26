i Abgesägt! Simone Lugner und Alexander Schneller mussten das "Forsthaus Rampensau" verlassen atv Nach frühem Forsthaus-Aus "Die geht gar nicht": Lugner rechnet nach TV-Exit ab Das "Forsthaus Rampensau" ist für Simone Lugner und Alexander Schneller vorbei – doch nach dem Exit ist noch längst nicht alles gesagt. Von Heute Entertainment 26.10.2026, 16:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaum im "Forsthaus Rampensau" angekommen, war das Abenteuer für Simone Lugner und Alexander Schneller auch schon wieder vorbei. Als erstes Paar mussten die beiden die Hütte verlassen. Direkt nach dem Exit sprechen sie darüber, wer sie im Forsthaus überrascht und enttäuscht hat.

Bei Simone fällt vor allem ein Name: Elsa. Anfangs hat sie die Mitbewohnerin noch ganz anders erlebt. "Sie war vorher gefühlt freundlich", sagt die Lugner-Witwe. Spätestens beim Absägen sei die Stimmung dann aber gekippt. Als Elsa ein Sägeblatt bekam, ist sie "ausgezuckt".

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Simone Lugner sorgt im Forsthaus Rampensau für Eklat i ?

Besonders eine Szene geht Simone noch nach – die Diskussion um Susis T-Shirt. Beim Absägen stellte Elsa es so dar, als hätte Lugner Susi selbst als "schirch und fett" bezeichnet. "Das war ein richtiger Oasch-Move", sagt Simone direkt nach dem Exit.

Teampartner Alexander blickt auf das Aus etwas anders zurück. Ihn habe weniger eine einzelne Person überrascht, sondern vielmehr, von wem am Ende die Stimmen gegen ihn und Simone kamen. "Ich bin nicht negativ überrascht worden, ich bin aber ziemlich verletzt worden von ein paar Menschen", erzählt er. Vor allem bei Ebru und Julia sowie Philipp und Rafael hätte er mit diesem Ausgang nicht gerechnet.

Gerade deshalb, weil er zuvor mit beiden Paaren gute Gespräche geführt habe. "Das hätte ich nie gedacht. Hat mich sehr verletzt", gibt Alexander offen zu. Doch der Zirkuskünstler hat das Absägen bereits verdaut: "Jetzt kann ich drüber stehen. Alles gut."