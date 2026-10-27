i Melissa Naschenweng ist bei der großen Helene Fischer Show 2026 dabei Monika Fellner; IMAGO/BSR Agency TV-Geheimnis gelüftet "Größtes Geschenk": Melissa darf wieder zu Helene Jetzt ist es raus: Melissa Naschenweng ist erneut Teil der großen "Helene Fischer Show". Für die Kärntnerin könnte das Jahr damit kaum schöner enden. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 10:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Da kommt schon vor Weihnachten Festtagsstimmung auf! Denn: Für Schlagerstar Melissa Naschenweng geht ein großer Traum in Erfüllung. Die Kärntner "Alpenbarbie" ist 2026 zu Weihnachten erneut bei der traditionellen "Helene Fischer Show" dabei.

"Die Freude ist riesengroß. Danke, liebe Helene. Ein schöneres musikalisches Finale für dieses Jahr könnte ich mir kaum wünschen", schwärmt sie auf Instagram.

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Melissa Naschenweng - ihr Leben in Bildern i ?

Die Sängerin ist bereits jetzt in Düsseldorf, wo die Vorbereitungen für die Aufzeichnung für die große Weihnachtsshow laufen. Mit einem Video meldet sie sich jetzt vor Ort und macht klar, wie viel ihr die Einladung bedeutet.

"Das große Geheimnis wurde gelüftet. Und ihr könnt's euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freu, zum zweiten Mal in der großen Helene Fischer Show mit dabei zu sein." Bereits 2023 war die "Alpenbarbie" Teil der Show. Nun folgt Einladung Nummer zwei. "Was für eine Ehre, noch einmal dabei sein zu dürfen", freut sie sich.

Neben Naschenweng sind unter anderem auch Ronan Keating und "Die Prinzen" mit dabei. Während die Show bereits jetzt aufgezeichnet wird, müssen sich die Fans noch bis zum 25. Dezember gedulden. Für Melissa Naschenweng steht jedenfalls jetzt schon fest: "Für mich ist das das allergrößte Weihnachtsgeschenk."