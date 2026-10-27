i Anca & Lucca wurden mit dem "Oscar der Magie" ausgezeichnet Magic World Vienna Goldener Triumph in Paris Wiener Duo zaubert sich den "Oscar der Magie" Große Ehre für Anca & Lucca: Die Wiener Mentalmagier holen den Mandrake d’Or – und reihen sich damit unter die ganz Großen ihrer Branche ein. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 15:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erst der Ballon d’Or, jetzt der Mandrake d’Or: Nicht nur im Fußball wird gerade über Gold gejubelt! Auch die Wiener Mentalmagier Anca & Lucca haben eine begehrte Trophäe abgeräumt. Im Casino de Paris wurden sie mit dem "Oscar der Magie" ausgezeichnet.

Ein Preis, der für die beiden weit mehr ist als ein glänzendes Stück fürs Regal. Denn auf der Liste der bisherigen Preisträger stehen prominente Namen wie David Copperfield, Siegfried & Roy, Penn & Teller und die Ehrlich Brothers. Mittendrin: jetzt auch das Wiener Duo.

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Große Namen, große Gefühle

Für Anca und Lucca Lucian ist die Auszeichnung ein weiterer Höhepunkt ihrer Karriere. "Der Mandrake d’Or ist für uns eine unglaublich große Ehre", freuen sich die beiden. Erst beim Blick auf die berühmten Namen früherer Preisträger werde ihnen bewusst, "was dieser Moment bedeutet".

Dabei haben die beiden schon einen großen Triumph hinter sich: 2022 holten sie den Weltmeistertitel in Mentalmagie. Nun folgt die nächste internationale Auszeichnung.

Für magische Momente mit den frisch gekürten Preisträgern müssen die Wiener aber nicht nach Paris reisen. Im Prater betreiben sie am Riesenradplatz ihre Magic World Vienna, wo internationale Magier auf der Bühne stehen – und auch Anca & Lucca selbst regelmäßig ihr Publikum verzaubern.