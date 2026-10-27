i Philipp Hansa Philipp von dem Einbruchsversuch in seine Wohnung Andreas Tischler / Vienna Press Während er drinnen schlief Schock für Ö3-Star: "Bei mir ist eingebrochen worden" Mitten in der Nacht wollten Unbekannte bei Ö3-Star Philipp Hansa einbrechen. Er war zu Hause – und schlief nur wenige Meter entfernt. Von Heute Entertainment 27.10.2026, 11:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für eine unheimliche Nacht für Philipp Hansa! Während der Ö3-Moderator friedlich schlief, machten sich offenbar zwei Täter an seiner Wohnungstür zu schaffen. Mitbekommen hat er davon nichts.

"Bei mir ist eingebrochen worden", erzählt Hansa jetzt im "Hawi D'Ehre"-Podcast mit Gabi Hiller und Paul Pizzera. Ganz hineingeschafft haben es die Täter allerdings nicht: "Die Tür hat standgehalten – sie sind nicht reingekommen."

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Tür komplett beschädigt

Dass sie es offenbar mit aller Kraft versucht haben, sieht man der Tür trotzdem an. "Der ganze Belag ist runtergeblättert", erzählt Hansa. Auch Türrahmen und Schloss seien durch den Einbruchsversuch deutlich verbogen worden. Gerettet habe ihn wohl seine massive Altbautür. "Ich hab so eine Doppelflügel-Tür, wo oben und unten Stifte sind. Und halt zweimal zugesperrt – und das hat mir ziemlich den Arsch gerettet."

Die Polizei schätzte laut Hansa, dass die Täter rund 15 bis 20 Minuten an der Tür gearbeitet haben könnten. Trotzdem hörte er keinen Ton und schlief weiter. Der Grund: "Mit Hartgummi-Kopfhörern hab ich einfach nichts mitbekommen."

Gezielter Angriff?

Erst am nächsten Morgen fiel ihm auf, dass an seiner Tür etwas nicht stimmte. Kurz beschäftigte ihn auch die Frage, ob ausgerechnet seine Wohnung gezielt ausgesucht worden war. "Meine große Sorge war, dass sie sagen, es war gezielt auf mich oder so", erzählt er. Diese Befürchtung legte sich allerdings schnell: Nur wenige Häuser weiter soll auf dieselbe Art ein weiterer Einbruchsversuch stattgefunden haben.

Ganz verlassen will sich der Moderator auf seine robuste Tür künftig trotzdem nicht mehr. Inzwischen hat er zusätzlich ein Balkenschloss montiert. Seinen Humor hat er nach der nächtlichen Aktion jedenfalls nicht verloren: "Man kommt nicht rein bei mir, ihr könnt es gern nochmal versuchen."