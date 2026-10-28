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Gabi Hiller startet am Freitag in ihre Babypause
Gabi Hiller startet am Freitag in ihre Babypause
Andreas Tischler / Vienna Press
Babypause startet

Letzte Woche Ö3-Wecker! Gabi Hiller verabschiedet sich

Kurz vor der Geburt zieht sich Gabi Hiller zurück: Die Ö3-Moderatorin verabschiedet sich diese Woche aus dem Wecker und startet in ihre Babypause.
Von Heute Entertainment
28.10.2026, 12:20
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"Es ist meine letzte Woche im Ö3-Wecker", verkündet Ö3-Wecker-Moderatorin Gabi Hiller auf Instagram. Doch Radio-Fans, keine Panik: Sie geht nicht für immer. Hiller erwartet ihr erstes Kind – und verabschiedet sich jetzt in die Babypause.

Am 6. Dezember soll es so weit sein! Rund zwei Monate vor dem errechneten Geburtstermin ihrer Tochter zieht sie sich nun also vorerst aus dem Radio-Alltag und den frühen Stunden beim Ö3-Wecker zurück.

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Ganz ohne kleinen Blick darauf, was sie danach erwartet, lässt Ö3 sie allerdings nicht gehen. Starastrologin Gerda Rogers hat einen Blick auf das Horoskop des ungeborenen Babys geworfen – und hat schon eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was auf Hiller zukommt.

"Liebe Gabi, ein kleiner Steinbock kommt auf dich zu", erklärt Rogers. Der werde "willensstark, sehr gescheit" und seine Mama ordentlich fordern. Gleichzeitig soll es aber auch "ein wirklicher Wonnebrocken" werden.

Hiller nimmt die Prognose mit Humor. "Also das Baby hat den Jupiter in der Sonne stehen", fasst sie augenzwinkernd zusammen – und ergänzt noch ihre ganz eigene aktuelle Sternendeutung: "Und den Haxn dauerhaft auf meiner Blase."

Bis Freitag heißt es für Hiller also noch einmal früh aufstehen. Danach übernimmt erst einmal das Baby den Takt - und Philipp Hansa muss im Ö3-Wecker vorerst ohne seine langjährige Kollegin auskommen. Denn für diese beginnt die letzte Phase vor der Geburt – ohne Ö3-Wecker.

red, 28.10.2026, 12:20
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