i Andrea Händler mit Freund Franz bei der Premiere im Vindobona Andreas Tischler / Vienna Press Promi-Auflauf im Vindobona Seine Midlife-Crisis lockte Andrea Händler ins Theater Statt Motorrad gibt's Magie: Paul Sommersguter bringt seine Midlife-Crisis auf die Bühne – und die Promis kamen zum Staunen. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 13:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Andere kaufen sich mit Anfang 40 vielleicht ein Motorrad – Magier Paul Sommersguter machte aus seiner Midlife-Crisis gleich eine ganze Show. Und diese feierte jetzt im ausverkauften Vindobona Premiere.

In "Halbzeit – Staunen für Fortgeschrittene!" beschäftigt sich der gebürtige Steier mit seiner eigenen Lebensmitte – mit Selbstironie und natürlich jeder Menge Magie. Das ließen sich auch zahlreiche Promis nicht entgehen.

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Premiere "Halbzeit - Staunen für Fortgeschrittene" i ?

Mit dabei waren im Vindobona unter anderem Magier-Kollegen Tricky Niki und Tony Rei, Kabarettistin Andrea Händler, Schauspieler Martin Leutgeb und Petra Kleinert und "Mr Ferrari" Heribert Kasper.

"Kurz und knackig: Staunen und viel lachen! Pauls neues Programm ist sicher keine klassische Magiershow", schwärmte Schauspieler Hubert Wolf. Und der war an diesem Abend nicht nur als Gast dabei, sondern stand sogar selbst mit auf der Bühne.

Nach der Vorstellung war Sommersguter die Freude über den Abend deutlich anzumerken: "Ich bin einfach nur ergriffen. Es war atemberaubend, einfach nur schön! Mein neues Programm ist mehr als eine klassische Zaubershow. Es ist ein Theaterstück mit Magie und Comedy und einer tieferen Botschaft. Es ist unfassbar schön, dass genau dieser Punkt bei den Besucher:innen so gut angekommen ist."