i Nadja Bernhard meldet sich aus dem Dschungel Andreas Tischler / Instagram Wildes Abenteuer ZIB-Star Nadja Bernhard plötzlich mitten im Dschungel Dichter Dschungel, Schutzmaske – und nur wenige Meter entfernt ein Gorilla. Nadja Bernhard zeigt sich ziemlich weit weg von ihrem gewohnten Umfeld. Von Heute Entertainment 28.10.2026, 18:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So sieht man Nadja Bernhard wirklich selten. Die "Zeit im Bild"-Moderatorin hat das ORF-Studio gegen Wanderschuhe, Mütze und Schutzmaske getauscht und sich gemeinsam mit Schauspielerin Kristina Sprenger auf ein Abenteuer in den Regenwald gemacht.

Die beiden Freundinnen teilen auf Instagram Eindrücke ihrer Reise in Uganda – mitten aus dem Bwindi Impenetrable National Park. Und die Bilder zeigen, dass die zwei nicht nur für ein schnelles Foto vorbeischauten.

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Bernhard und Sprenger sind mitten im Grün unterwegs, teilen ein gemeinsames Selfie - und kommen den Berggorillas dabei ziemlich nahe.

Ein Moment, der bei der ORF-Moderatorin Eindruck hinterlassen hat. Zu den Bildern schreibt Bernhard: "Eine Lektion in Demut."

Und offenbar stand die Begegnung mit den Tieren schon länger auf ihrer Wunschliste. Unter ihren Bildern findet sich auch der Hinweis "Bucketlist". Für Bernhard und Sprenger dürfte sich damit also ein ganz besonderer Reisewunsch erfüllt haben.