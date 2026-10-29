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Simone Lugner und Alexander Schneller mussten das
Simone Lugner und Alexander Schneller mussten das "Forsthaus Rampensau" als Erste verlassen
Andreas Tischler / Vienna Press
Nach Forsthaus Rampensau

Simone Lugner hat noch lange nicht genug vom Reality-TV

Das "Forsthaus Rampensau" war für Simone Lugner ein kurzes Vergnügen. Vom Reality-TV verabschieden will sie sich aber offenbar noch lange nicht.
Von Heute Entertainment
29.10.2026, 13:31
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Gerade erst musste Simone Lugner gemeinsam mit Alexander Schneller als erstes Duo ihre Koffer packen. Ein kurzer Ausflug ins Reality-TV also – aber offenbar keiner, der Simone abgeschreckt hätte. Im Gegenteil: Die nächste Show dürfte für sie durchaus wieder in diese Richtung gehen.

Bei "Treffpunkt Österreich zu Mittag" fällt schnell eine Sendung, der in der Welt des Reality-TVs  wohl für viele ganz oben steht: Das Dschungelcamp. Für die Lugner-Witwe ist das keineswegs ausgeschlossen. "Dschungelcamp wäre sehr schwierig für mich als Veganerin. Aber es wäre interessant", stellt sie klar.

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Und das Essen wäre dabei wohl nicht einmal die einzige Herausforderung. Auch das Zusammenleben mit den anderen Promis könnte für Probleme sorgen. "Ich glaube, es wäre sehr viel Streitpotenzial dann dort mit den anderen Kandidaten", meint Lugner.

Reality, ja – aber mit einer Ausnahme

Ganz anders sieht es bei Dating-Shows aus. Die sind für sie kein Thema. Dafür kann sie sich mit Formaten wie "Villa der Versuchung" oder "The Power" deutlich mehr anfreunden – vor allem, weil dort Strategie und Taktik gefragt ist.

Das Forsthaus war für sie also offenbar eher der Anfang als das Ende ihrer Reality-Karriere. Nur eines scheint schon jetzt klar: Romantik vor der Kamera wird es bei ihr nicht.

red, 29.10.2026, 13:31
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