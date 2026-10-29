i Victoria Swarovski beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle Instagram / victoriaswarovski "Fühlt sich komisch an" ESC-Erinnerungen! Swarovski zurück in der Stadthalle Für Victoria Swarovski ging es zurück an einen ganz besonderen Ort. In der Wiener Stadthalle wurden bei der Moderatorin sofort Erinnerungen wach. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 12:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Noch im Mai war die Wiener Stadthalle für Victoria Swarovski eine Woche lang Arbeitsplatz: Gemeinsam mit Michael Ostrowski führte sie hier durch den Eurovision Song Contest. Jetzt ist sie wieder da – diesmal ganz ohne Moderationskarten und deutlich entspannter bei den Erste Bank Open.

Kaum zurück in der Halle, sind auch die Erinnerungen wieder da. "Wer erinnert sich noch? Im Mai durfte ich hier den ESC moderieren", erinnert sich die 33-Jährige zurück. Diesmal ist alles anders – und genau das merkt Swarovski sofort: "Nach so langer Zeit zurück zu sein, fühlt sich ganz komisch an."

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BILDSTRECKE: Victoria Swarovski freizügig im 2. ESC-Halbfinale i ?

Kein ESC-Countdown, keine Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen, kein großer Moderationsdruck – diesmal darf sie einfach zuschauen. "Wieder zurück in der Wiener Stadthalle nach dem Eurovision Song Contest. Ich freue mich auf die Erste Bank Open", schreibt sie – auf dem Programm stand das Match zwischen Daniil Medwedew und Daniel Mérida.

Backstage griff Swarovski dann selbst zum Schläger und lieferte sich eine Runde Tischtennis, bevor sie den Tag mit einem Dinner am Court ausklingen ließ. Ihr Fazit fällt jedenfalls eindeutig aus: "Was für ein schöner Tag."