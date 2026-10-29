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Dicke Luft im Forsthaus Rampensau
Dicke Luft im Forsthaus Rampensau
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"Die größten A*löcher"

Nach Lugner-Exit – jetzt eskaliert's im Forsthaus

Simone Lugner und Alexander Schneller mussten das "Forsthaus Rampensau" als Erste verlassen. Doch jetzt kippt die Stimmung im Haus endgültig.
Von Heute Entertainment
29.10.2026, 11:48
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Eigentlich könnte die Erleichterung groß sein: Simone Lugner und Alexander Schneller mussten als erstes Duo ihre Koffer packen, alle anderen haben das erste Absägen überstanden. Doch nach dem Lugner-Exit kehrt keine Ruhe ein – wie es sich für's Forsthaus gehört, geht das Drama direkt weiter.

Diesmal beginnt alles bei einer Drag-Show. Die Bewohner werfen sich in Schale, treten gegeneinander an und werden anschließend von den anderen bewertet. Für Drag-Artisten Shira und Philisha eigentlich ein Heimspiel – doch nach der Show ist an Spaß kaum noch zu denken.

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Ebru ist mit der Bewertung nämlich alles andere als zufrieden. "Die größten Arschlöcher sind in der Jury!", beschwert sie sich. Elsa und Beverly stellen sie dafür zur Rede. Shira bricht in Tränen aus: "Ich bin grad so schockiert. Ich will mit denen gar nichts mehr zu tun haben." Ihre Teampartnerin Philisha fühlt sich bestätigt: "Mein Bauchgefühl hat mich nicht enttäuscht".

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Für den nächsten Streit sorgt Elsa. Sie fragt die anderen Bewohner ganz offen, welches Team sie lieber aus dem Forsthaus werfen würden: Philisha und Shira oder Julia und Ebru? Damit bringt sie Julia und Ebru gegen sich auf. "Die Leute sind falsch", sagt Ebru. Beverly steht hingegen hinter Elsa und rät ihr: "Lass die Leute über dich reden, anscheinend sind sie selbst nicht so interessant."

Nach dem ersten Rauswurf ist damit klar: Ruhiger wird es im Forsthaus so schnell nicht. Wie der Streit weitergeht, zeigt sich am Freitag um 20.15 Uhr auf ATV und Joyn.

red, Akt. 29.10.2026, 12:00, 29.10.2026, 11:48
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