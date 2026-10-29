i Swarovski meldet sich mit liebevollen Zeilen im Netz. Instagram Zeilen sind NICHT an Mark "Werde mit dir alt": Süße Liebeserklärung von Swarovski Victoria Swarovski teilt eine rührende Liebeserklärung auf Instagram. Doch die süßen Worte gelten nicht Mark Mateschitz, sondern einer Frau. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einer besonders innigen Botschaft auf Instagram lässt Victoria Swarovski ihre Fans kurz rätseln. "Ich werde mit dir alt werden. So viele Jahre voller Lachen und Vertrauen. Danke, dass du mich so gut aussehen lässt und immer an meiner Seite bist", schreibt die Moderatorin.

Doch die süßen Zeilen sind nicht an ihren Partner Mark Mateschitz gerichtet, sondern an ihre langjährige Make-up-Artistin Krissi van der Viven.

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Die Stylistin kümmert sich um den glamourösen Look der Kristall-Erbin und setzt deren Schönheit gekonnt in Szene. Auf mehreren gemeinsamen Fotos zeigen die beiden, wie gut sie sich verstehen – inklusive Victorias blonder XXL-Mähne und perfektem Styling.

Swarovski in Wiener Stadthalle

Gemeinsam ging es für das Duo zu den "Erste Bank Open" in die Wiener Stadthalle. Dort hatte Victoria neben ihrem Beauty-Team dann aber auch ihren Partner im Hinterkopf: In einer Instagram-Story posierte sie vor einem großen Red-Bull-Logo und machte damit klar, dass sie an ihren Schatz denkt.

Ganz ohne beruflichen Einsatz blieb der Besuch ebenfalls nicht. Die Moderatorin stand vor Ort auch für einen kurzen Talk für dessen TV-Sender "Servus TV" vor der Kamera.