i Elke Sommer ist gestorben. imago images/Everett Collection; IMAGO/BREUEL-BILD Kurz nach ihrem Mann Trauer um Elke Sommer! Schauspiel-Legende gestorben Elke Sommer ist im Alter von 85 Jahren gestorben. Die deutsche Schauspielerin feierte in Hollywood große Erfolge und spielte mit Weltstars. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 09:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Filmwelt verliert eine ihrer bekanntesten deutschen Schauspielerinnen: Wie die deutsche "Bild" berichtet, ist Elke Sommer im Alter von 85 Jahren gestorben. Sie hinterlässt die gebürtige Berlinerin eine beeindruckende Karriere, die sie bis nach Hollywood führte.

Besonders in den 1960er- und 1970er-Jahren war sie international gefragt und stand mit Größen wie Peter Sellers, Paul Newman und Bob Hope vor der Kamera. Unvergessen bleibt sie unter anderem durch die Komödie "Ein Schuss im Dunkeln" sowie den Western "Unter Geiern". 1964 wurde ihr Talent mit einem Golden Globe als beste Nachwuchsdarstellerin ausgezeichnet.

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Ehemann starb vor Kurzem

Doch Sommer war weit mehr als ein Filmstar. Neben der Schauspielerei widmete sie sich auch der Musik und der Malerei und machte sich damit in mehreren künstlerischen Bereichen einen Namen. Geboren wurde sie am 5. November 1940 in Berlin.

Elke Sommer spielte mit großen Namen wie Paul Newman. IMAGO/Capital Pictures

Auch privat musste sie zuletzt einen schweren Verlust verkraften: Erst vor drei Monaten starb ihr Ehemann Wolf Walther im Alter von 77 Jahren nach einem langen Kampf gegen Krebs. Mit ihrem internationalen Erfolg und ihrer Vielseitigkeit bleibt Elke Sommer als eine prägende deutsche Künstlerin ihrer Generation in Erinnerung.