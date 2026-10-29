i Ballons, Schild und Riesen-Teddy: So wurden Amira Aly und ihre Tochter Zuhause empfangen. APA; Instagram/amiraaly Baby mit Christian Düren Süße Überraschung! Amira darf mit Tochter Nachhause Nach der Geburt ihrer Tochter ist Amira Aly wieder daheim. Dort wartete eine liebevolle Überraschung auf sie. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 08:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie schwebt im siebten Babyhimmel! Amira Aly (33) hat vor wenigen Tagen ihre Tochter zur Welt gebracht. Für sie und Freund Christian Düren (36) ist es das erste gemeinsame Kind, aus ihrer Ehe mit Oliver Pocher (48) hat Amira bereits zwei Söhne. Jetzt ist die Moderatorin mit ihrem Baby aus dem Spital zurück und gibt ihren Fans erste Einblicke.

"Bin nach Hause gekommen und habe das vorgefunden", schrieb die gebürtige Österreicherin sichtlich gerührt in ihrer Instagram-Story. Dazu teilte sie ein Foto und ein Video aus ihrem Haus, das für die Ankunft von Mama und Baby festlich geschmückt worden war.

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Ein großes "Willkommen Zuhause"-Schild, ein Babybett mit "Baby"-Schriftzug und jede Menge Luftballons: Mit diesem Empfang hatte Amira offenbar nicht gerechnet. Der Hingucker war ein riesiger Teddybär, der auf dem Tisch auf die Neuankömmlinge wartete. Hinter der Überraschung steckt Amiras Freundin Romi, die bereits ihre Babyparty organisiert hatte.

Dass Amira Deko liebt, ist kein Geheimnis. Erst Mitte Oktober stand bei ihr bereits der Christbaum im Wohnzimmer. "Warum sollte man diese schöne, die schönste Zeit des Jahres nur wenige Wochen genießen können? Nein, nicht mit mir!"