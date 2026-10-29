i Heidi Klum teilte auf Instagram den ersten Hinweis auf ihr diesjähriges Halloween-Kostüm. Picturedesk; Instagram/heidiklum "Sehr, sehr blutig" Was soll das? Heidi sorgt für Halloween-Rätsel Blut, deformierte Körperteile und eine gruselige Verwandlung! Heidi Klum macht aus ihrem diesjährigen Halloween-Kostüm wieder ein großes Geheimnis. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 09:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Heidi Klum zu Halloween lädt, darf es bekanntlich ein bisschen ausgefallener sein. Seit Jahren sorgt das deutsche Supermodel mit seinen spektakulären Kostümen für Schlagzeilen.

Auch heuer verspricht die 53-Jährige wieder eine besonders aufwendige Verwandlung. Bereits im September kündigte sie an, dass ihr Kostüm diesmal "sehr, sehr blutig" werden soll.

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Nun hat Klum auf Instagram einen weiteren Hinweis veröffentlicht. Und der hat es in sich!

Fans glauben, das Monster erkannt zu haben

Auf dem Foto sind täuschend echt wirkende Prothesen zu sehen. Die deformierten, fleischartigen Strukturen erinnern an Körperteile einer gruseligen Kreatur.

Dazu fragt Heidi ihre Fans, ob sie bereits erraten können, was hinter ihrem Kostüm steckt. In den Kommentaren fällt dabei immer wieder ein bestimmter Filmtitel: "The Substance".

Heidi Klums Halloween-Kostüme i ?

Der Horrorfilm mit Demi Moore (63) und Margaret Qualley (32) sorgte 2024 mit seinen verstörenden Verwandlungsszenen für Aufsehen.

Viele Fans glauben nun, dass sich Klum in die groteske Filmfigur "Monstro Elisasue" verwandeln könnte.

Wird Heidi zum Horror-Monster?

Tatsächlich würden die bisher veröffentlichten Hinweise zu dieser Theorie passen.

Bereits auf früheren Fotos zeigte Heidi merkwürdige fleischartige Strukturen und Details, die an eine monströse Verwandlung erinnern. Ein Fan kommentierte unter ihrem neuesten Beitrag schlicht: "The Substance!"

Heidi sonnt sich oben ohne in Cannes i ?

Ein anderer schrieb, dass die gezeigten Prothesen wie aus dem Horrorfilm aussehen würden. Doch nicht alle sind überzeugt.

Einige Nutzer vermuten stattdessen eine Anspielung auf den Horror-Klassiker "Carrie". Auch die Geschichte um ein junges Mädchen mit übernatürlichen Kräften ist schließlich für ihre blutigen Szenen bekannt.

Die Auflösung folgt an Halloween

Ob die Fans mit ihren Vermutungen richtigliegen, verrät Heidi vorerst nicht.

Die 53-Jährige ist dafür bekannt, ihre Kostüme bis zum letzten Moment geheim zu halten. In den vergangenen Jahren verwandelte sie sich unter anderem in einen riesigen Wurm, den Außerirdischen E.T. und Prinzessin Fiona aus "Shrek".

Am 31. Oktober wird sie bei ihrer traditionellen Halloween-Party in New York das Geheimnis lüften.

Bis dahin darf weitergerätselt werden.