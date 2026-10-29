Was soll das? Heidi sorgt für Halloween-Rätsel

Wenn Heidi Klum zu Halloween lädt, darf es bekanntlich ein bisschen ausgefallener sein. Seit Jahren sorgt das deutsche Supermodel mit seinen spektakulären Kostümen für Schlagzeilen.
Auch heuer verspricht die 53-Jährige wieder eine besonders aufwendige Verwandlung. Bereits im September kündigte sie an, dass ihr Kostüm diesmal "sehr, sehr blutig" werden soll.
Nun hat Klum auf Instagram einen weiteren Hinweis veröffentlicht. Und der hat es in sich!
Auf dem Foto sind täuschend echt wirkende Prothesen zu sehen. Die deformierten, fleischartigen Strukturen erinnern an Körperteile einer gruseligen Kreatur.
Dazu fragt Heidi ihre Fans, ob sie bereits erraten können, was hinter ihrem Kostüm steckt. In den Kommentaren fällt dabei immer wieder ein bestimmter Filmtitel: "The Substance".
Der Horrorfilm mit Demi Moore (63) und Margaret Qualley (32) sorgte 2024 mit seinen verstörenden Verwandlungsszenen für Aufsehen.
Viele Fans glauben nun, dass sich Klum in die groteske Filmfigur "Monstro Elisasue" verwandeln könnte.
Tatsächlich würden die bisher veröffentlichten Hinweise zu dieser Theorie passen.
Bereits auf früheren Fotos zeigte Heidi merkwürdige fleischartige Strukturen und Details, die an eine monströse Verwandlung erinnern. Ein Fan kommentierte unter ihrem neuesten Beitrag schlicht: "The Substance!"
Ein anderer schrieb, dass die gezeigten Prothesen wie aus dem Horrorfilm aussehen würden. Doch nicht alle sind überzeugt.
Einige Nutzer vermuten stattdessen eine Anspielung auf den Horror-Klassiker "Carrie". Auch die Geschichte um ein junges Mädchen mit übernatürlichen Kräften ist schließlich für ihre blutigen Szenen bekannt.
Ob die Fans mit ihren Vermutungen richtigliegen, verrät Heidi vorerst nicht.
Die 53-Jährige ist dafür bekannt, ihre Kostüme bis zum letzten Moment geheim zu halten. In den vergangenen Jahren verwandelte sie sich unter anderem in einen riesigen Wurm, den Außerirdischen E.T. und Prinzessin Fiona aus "Shrek".
Am 31. Oktober wird sie bei ihrer traditionellen Halloween-Party in New York das Geheimnis lüften.
Bis dahin darf weitergerätselt werden.