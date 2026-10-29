i Winona Ryder wird 55. APA-Images / AP / Jordan Strauss Hollywood schrieb sie ab Diebstahl führte zu Karriere-Aus! Winona Ryder wird 55 Sie war einer der größten Hollywoodstars der 90er-Jahre, liebte Johnny Depp und stand mit den berühmtesten Schauspielern der Welt vor der Kamera. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 09:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt wohl kaum einen Hollywoodstar, dessen Karriere so viele Höhen und Tiefen erlebt hat wie die von Winona Ryder. Am Donnerstag wird die Schauspielerin 55 Jahre alt.

In den 90er-Jahren war sie praktisch überall. Mit Filmen wie "Beetlejuice", "Edward mit den Scherenhänden" und "Reality Bites" wurde sie zum Idol einer ganzen Generation. Zweimal wurde sie für einen Oscar nominiert.

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Doch auf ihren kometenhaften Aufstieg folgte ein tiefer Fall.

Ein Ladendiebstahl erschütterte Hollywood

Im Dezember 2001 wurde Ryder in einem Luxuskaufhaus in Beverly Hills festgenommen. Der Vorwurf: Sie soll Waren im Wert von mehreren Tausend Dollar gestohlen haben.

Der anschließende Prozess wurde zum weltweiten Medienspektakel. Im November 2002 wurde die Schauspielerin unter anderem wegen schweren Diebstahls und Sachbeschädigung schuldig gesprochen.

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Sie erhielt drei Jahre Bewährung, musste 480 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und Geldstrafen bezahlen.

Für Ryder bedeutete der Skandal einen massiven Einschnitt. Die Schauspielerin, die zuvor zu den gefragtesten Gesichtern Hollywoods gehört hatte, zog sich zunehmend aus der Öffentlichkeit zurück.

Später sprach sie darüber, wie erschöpfend der frühe Ruhm gewesen war. Sie hatte praktisch ihre gesamte Jugend und ihre Zwanziger vor der Kamera verbracht.

Auch ihre Liebe zu Johnny Depp machte Schlagzeilen

Nicht nur beruflich, auch privat stand Ryder jahrelang im Rampenlicht.

Besonders ihre Beziehung mit Johnny Depp sorgte Anfang der 90er-Jahre für Schlagzeilen. Die beiden lernten sich 1989 kennen und verlobten sich kurze Zeit später.

Depp ließ sich sogar den Schriftzug "Winona Forever" auf seinen Arm tätowieren.

Doch 1993 zerbrach die Beziehung. Aus dem Liebestattoo wurde später das deutlich weniger romantische "Wino Forever".

Ryder hielt ihr Privatleben danach zunehmend aus der Öffentlichkeit heraus. Seit vielen Jahren ist sie mit dem Modedesigner Scott Mackinlay Hahn liiert.

Netflix brachte das große Comeback

2016 folgte schließlich die Rolle, die alles veränderte.

In der Netflix-Erfolgsserie "Stranger Things" übernahm Ryder die Rolle der alleinerziehenden Mutter Joyce Byers. Ihre Darstellung brachte ihr nicht nur eine Golden-Globe-Nominierung ein, sondern machte sie auch bei einer völlig neuen Generation bekannt.

Plötzlich war Winona Ryder wieder gefragt.

2024 kehrte sie außerdem in ihre Kultrolle als Lydia Deetz zurück. Ganze 36 Jahre nach dem Original stand sie für "Beetlejuice Beetlejuice" erneut vor der Kamera.

Besonders bemerkenswert: Bereits bei ihrem ersten Gespräch mit den "Stranger Things"-Machern hatte Ryder darauf bestanden, für eine mögliche "Beetlejuice"-Fortsetzung freigestellt zu werden.

Ihr Wunsch ging tatsächlich in Erfüllung.

Mit 55 ist sie wieder ganz oben

Heute blickt Ryder deutlich gelassener auf ihre bewegte Karriere zurück.

In einem Interview mit "Harper's Bazaar" sprach sie 2024 offen über ihre schwierigen Jahre und darüber, dass sie damals oft mehr auf andere als auf sich selbst geachtet habe.

Mittlerweile scheint die Schauspielerin ihren eigenen Weg gefunden zu haben. Statt jedem Hollywoodtrend hinterherzulaufen, wählt sie ihre Rollen bewusst aus und hält ihr Privatleben weitgehend aus den Schlagzeilen heraus.

An ihrem 55. Geburtstag kann Winona Ryder jedenfalls auf etwas zurückblicken, das in Hollywood alles andere als selbstverständlich ist: einen zweiten großen Karrierehöhepunkt.