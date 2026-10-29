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Ex-Pilot Ralf Schumacher.
Ex-Pilot Ralf Schumacher.
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Drama auf der Startbahn

Reifen geplatzt! Ralf Schumacher erlebt Notfall

Der ehemalige Formel-1-Pilot war auf dem Weg nach Salzburg, als es am Frankfurter Flughafen zu einem gefährlichen Zwischenfall kam.
Von Heute Entertainment
29.10.2026, 10:53
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Ralf Schumacher (49) hatte aufregende Wochen hinter sich. Nach beruflichen Terminen in Amerika und anschließenden Verpflichtungen in Deutschland wollte er endlich wieder nach Hause fliegen.

Doch daraus wurde vorerst nichts. Auf der Startbahn in Frankfurt kam es zu einem Notfall, der den Flug nach Salzburg verhinderte.

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Am Weg nach Salzburg! Schock-Moment für Schumacher

"Kleiner Notstopp beim Start", schreibt Schumacher laut bunte.de auf Instagram. Was harmlos klingt, war ein echter Schockmoment.

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Notbremsung bei vollem Tempo

"Wir waren schon auf der Startbahn", erzählt der Ex-Rennfahrer seinen Fans. "Volles Tempo, und dann ist einer von zwei Reifen beim vorderen Fahrwerk geplatzt."

Die Piloten mussten eine Notbremsung einleiten. Der geplante Flug konnte nicht mehr stattfinden. Schumacher musste seinen Heimflug verschieben.

red, 29.10.2026, 10:53
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