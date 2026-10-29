i Ex-Formel-1-PIlot Ralf Schumacher. IMAGO/NurPhoto "Sehr hart" Am Weg nach Salzburg! Schock-Moment für Schumacher Schrecksekunde für Ralf Schumacher der ehemalige Formel-1-Pilot erlebte im Flieger dramatische Momente. Von Sport Heute 29.10.2026, 09:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schrecksekunde für Ex-Formel-1-Pilot Ralf Schumacher! Der 51-Jährige wollte am Mittwochabend eigentlich nur von Frankfurt nach Salzburg fliegen. Doch kurz vor dem Abheben kam es zu einem dramatischen Zwischenfall. Ein Reifen der Lufthansa-Maschine platzte, die Piloten mussten eine heftige Notbremsung einleiten.

Auf Instagram berichtete Schumacher wenig später von den bangen Momenten. "Wir waren schon auf der Startbahn, volles Tempo, und dann ist einer von zwei Reifen auf der Vorder- und Fahrwege geplatzt. Dann gab es natürlich eine Notbremsung hier in Frankfurt am Flughafen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Betroffen war der Lufthansa-Flug LH1264, der planmäßig um 17.15 Uhr in Frankfurt starten und eine Stunde später in Salzburg landen sollte.

Nach dem abrupten Startabbruch mussten Schumacher und die anderen Passagiere zunächst in der Maschine ausharren. Rund eine halbe Stunde stand das Flugzeug laut dem Deutschen auf der Startbahn.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

"Polizei, Feuerwehr und alles Mögliche kamen natürlich", schilderte Schumacher. Besonders die heftige Bremsung blieb dem ehemaligen Rennfahrer in Erinnerung. "Die Bremsung war sehr hart."

Durch das abrupte Abbremsen seien die Bremsen der Maschine stark erhitzt worden und hätten zunächst gekühlt werden müssen. Anschließend wurde das Flugzeug zurückgeschleppt.

Trotz des Schreckmoments fand Schumacher ausschließlich lobende Worte für die Besatzung. "Die Crew hat das super gemacht. Alles war sehr, sehr gut."

Auch die anschließende Organisation funktionierte laut dem 51-Jährigen problemlos. Lufthansa buchte ihn direkt auf einen späteren Flug nach Salzburg um.

Seinen Humor verlor Schumacher trotz des Zwischenfalls nicht. "Also ich werde noch nach Hause kommen, natürlich zwei, drei Stunden später. Mit dem Abendessen wird es nichts, aber egal." Zum Abschluss bedankte sich der frühere Formel-1-Star ausdrücklich bei der Fluggesellschaft für die schnelle Betreuung und Umbuchung.