i Red-BullStar Max Verstappen und Laurent Mekies. Reuters "Nicht selbstverständlich" Seitenhieb gegen Horner? Verstappen schwärmt von Mekies Max Verstappen schwärmt von seinem Boss bei Red Bull, Laurent Mekies, und lobt dessen zwischenmenschliche Stärke. Von Sport Heute 29.10.2026, 07:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Liebeserklärung an seinen Teamchef! Formel-1-Superstar Max Verstappen fühlt sich bei Red Bull pudelwohl. Der vierfache Weltmeister findet für Teamchef Laurent Mekies nur lobende Worte und stellt klar, dass er den Franzosen gegen keinen anderen Boss in der Königsklasse eintauschen würde.

"Wenn mich jemand fragen würde, gegen welchen Teamchef ich ihn aus dem Fahrerlager eintauschen würde, gäbe es keinen", erklärt der 29-jährige Niederländer gegenüber der "Sportbild".

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Das gilt auch für Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Mit dem Österreicher versteht sich Verstappen seit Jahren bestens, in der Vergangenheit wurde sogar über einen möglichen Wechsel zu den Silberpfeilen gesprochen.

"Es wird immer viel geredet, und es ist auch kein Geheimnis, dass wir uns gut verstehen. Aber Laurent ist genau der richtige Teamchef für Red Bull", stellt Verstappen klar.

Besonders die menschlichen Qualitäten von Mekies haben es dem Weltmeister angetan. "Er ist ein richtig guter Mensch mit einem großen Herzen. Wir sprechen über alles. Über die Formel 1, aber auch über das Leben", schwärmt der Red-Bull-Star. Sein Teamchef sei empathisch und könne sich als Vater gut in seine Situation hineinversetzen. "Das ist in der Formel 1 nicht selbstverständlich."

Auch sportlich läuft es für Verstappen zuletzt wieder besser. In den vergangenen sechs Rennen stand der Niederländer jedes Mal auf dem Podest, holte jeweils zwei Siege sowie zwei zweite und dritte Plätze.

Dennoch steht die Saison ganz im Zeichen von Mercedes und Kimi Antonelli. Der junge Italiener ist auf dem besten Weg zu seinem ersten WM-Titel. Verstappen traut dem Nachwuchsstar sogar noch deutlich mehr zu.

"Er ist ein Ausnahmetalent. Er hat noch nicht 100 Prozent seines Potenzials ausgeschöpft, und auch der Gewinn der WM wird ihn noch besser machen", erklärt der Red-Bull-Pilot.

Weniger Entwicklungspotenzial sieht Verstappen hingegen bei Ferrari-Star Lewis Hamilton. "Ich sage nicht, dass Lewis langsamer wird, bloß einfach nicht mehr schneller. Das ist bei Kimi anders. Da kommt noch mehr", so der vierfache Weltmeister.