Startseite Sport Formel 1
Franco Colapinto.
Franco Colapinto.
Imago Images
Skandal-Aussage

Moderator feindet F1-Star wegen seiner Nationalität an

Franco Colapinto wurde von Jeremy Clarkson aufgrund seiner Nationalität angefeindet, jetzt reagiert Colapinto auf die Aussage.
Von Sport Heute
28.10.2026, 10:20
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der ehemalige "Top Gear"-Moderator Jeremy Clarkson sorgt beim Großen Preis der USA in Austin mit einem fragwürdigen Witz über Alpine-Pilot Franco Colapinto für Aufregung. Der Argentinier reagiert nach dem Rennen allerdings überraschend gelassen.

Clarkson war als Gast des Alpine-Teams in Austin und sorgte mit einer Aussage gegenüber "Sky" für Empörung. "Franco hat eine Startplatzstrafe bekommen, weil er Argentinier ist. Wahrscheinlich. Nun, ich würde ihm jedenfalls eine dafür geben", erklärte der Brite.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Damit spielte der 66-Jährige auf einen Vorfall aus dem Jahr 2014 an. Damals mussten die Dreharbeiten zu einem "Top Gear"-Special in Argentinien nach einem Streit um ein umstrittenes Nummernschild abgebrochen werden.

Colapinto selbst wollte die Aussagen nicht überbewerten. "Ich glaube, er macht schon immer solche Witze. Ich kenne ihn nicht wirklich, aber man hat es mir erzählt", erklärte der Alpine-Pilot nach dem Rennen. Gleichzeitig betonte er, dass Clarksons Äußerungen nichts mit seinem Rennstall zu tun hätten.

Deutlich schärfer reagierte hingegen Colapintos Manager Jamie Campbell-Walter. "Jeremy Clarksons Äußerungen über Francos Nationalität waren völlig inakzeptabel. Für solche Bemerkungen ist in der Formel 1 kein Platz, unabhängig davon, wer sie macht oder ob sie als Scherz gemeint sind", schrieb er auf X.

Auch Alpine distanzierte sich von den Aussagen seines Gastes und stellte klar: "Franco ist unser Fahrer und hat unsere volle Unterstützung."

Sportlich verlief das Wochenende für Colapinto ebenfalls enttäuschend. Nach einer Kollision mit Racing-Bulls-Pilot Arvid Lindblad in der 25. Runde musste der Argentinier seinen beschädigten Boliden abstellen.

    Es war bereits sein dritter Ausfall in den vergangenen vier Rennen. Beim kommenden Grand Prix in Mexiko will der Alpine-Pilot nun wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

    red, 28.10.2026, 10:20
    Mehr zum Thema
    Jeremy Clarkson Formel 1

    Weiterlesen

    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote