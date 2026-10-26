i Helmut Marko REUTERS Harte Worte "Hat Platz weggenommen!" Marko rechnet mit F1-Star ab Helmut Marko schreibt George Russell als Formel-1-Titelkandidaten ab. Mercedes-Boss Toto Wolff widerspricht seinem österreichischen Landsmann. Von Sport Heute 26.10.2026, 19:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreicher-Duell abseits der Formel-1-Strecke! Red-Bull-Legende Helmut Marko (83) hat Mercedes-Pilot George Russell hart kritisiert. Der Brite stehe längst im Schatten seines jungen Teamkollegen Kimi Antonelli. Mercedes-Teamchef Toto Wolff will diese Abrechnung allerdings nicht stehen lassen.

Die Freundinnen der Formel-1-Stars i ?

"Russell ist nicht mehr der Nummer-1-Fahrer. Antonelli hat ihm diesen Platz ganz klar weggenommen", erklärte Marko vor dem US-Grand-Prix bei "Sky". Der Steirer ging sogar noch weiter: Er bezweifle, dass Russell jemals wieder ernsthaft um den WM-Titel kämpfen oder bei einem Team die klare Nummer eins sein werde.

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Ausgerechnet beim Rennen in Austin bekam Marko neue Argumente geliefert. Antonelli feierte von der Pole Position seinen bereits neunten Saisonsieg und steht unmittelbar vor seinem ersten WM-Triumph. Russell musste sich nach einer Fünf-Sekunden-Strafe mit Platz acht begnügen. Während der 20-jährige Italiener die Formel 1 dominiert, hält Russell in dieser Saison erst bei drei Siegen.

Wolff sieht die Lage trotzdem anders. "George hat das nötige Können. Das Auto passt einfach nicht zu ihm", verteidigte der Wiener seinen Fahrer. Russell habe sich zu Saisonbeginn große Hoffnungen auf den Titel gemacht. Dann sei mit Antonelli plötzlich ein "Wunderkind" aufgetaucht, das ihm zunehmend den Rang ablaufe.

Für Wolff ist das aber kein Grund, Russell abzuschreiben. Der Mercedes-Boss erinnert an die Erfolge des Briten in den Nachwuchsklassen und ist überzeugt, dass dessen Fähigkeiten weiterhin vorhanden sind. Währenddessen könnte Antonelli bereits am Sonntag in Mexiko Geschichte schreiben: Mit dem WM-Titel wäre er der jüngste Formel-1-Weltmeister aller Zeiten und der erste italienische Champion seit 1953.