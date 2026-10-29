i Andreas Ferner lud "Mausi" zum Nachsitzen ein Andreas Tischler / Vienna Press Da schau her! "Mausi" Lugner drückt jetzt wieder die Schulbank Promis beim Nachsitzen! Kabarettist Andreas Ferner feierte mit seinem neuen Programm "Bro-Fessor, checkst du!?" Premiere im Wiener Orpheum. Von Heute Entertainment 29.10.2026, 12:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zurück ins Klassenzimmer hieß es für Christina "Mausi" Lugner! Gemeinsam mit Tochter Jacqueline ließ sich die Society-Lady die Premiere von Andreas Ferner nicht entgehen.

Statt Hausübungen gab's jede Menge Schmäh! Ferner nahm Helikopter-Eltern, ausufernde WhatsApp-Gruppen und den ganz normalen Schulwahnsinn auf die Schaufel. Schließlich steht der Kabarettist selbst seit 1999 im Klassenzimmer und weiß nur zu gut, wovon er spricht.

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"Mausi" Lugner zeigt ihr privates Paradies i ?

Besonders begeistert zeigte sich "Mausi", die gleich einen neuen Lehrplan parat hatte. "Andi Ferner ist der einzige Professor Österreichs, bei dem die Schüler freiwillig nachsitzen, weil sie vor lauter Lachen nicht mehr nach Hause gehen können. Bei ihm wird nicht der Lehrstoff durchgenommen, sondern das Zwerchfell. Ich sage nur, wenn alle Lehrer so wären, hätten wir in Österreich lauter Einser, außer in Betragen, da hätten wir einen Totalausfall."

Auch Ferner selbst kann nach all den Jahren noch über seinen Berufsalltag lachen. "Ich unterrichte seit 1999. Die Schule liefert mir nach all den Jahren noch immer Geschichten, bei denen ich mir denke: Das kann man sich nicht ausdenken!"

Und ein Ende des Schulwahnsinns ist offenbar nicht in Sicht. "Die Kinder verändern sich, die Eltern verändern sich und der Wahnsinn verändert sich mit. Ich fürchte, mir wird der Stoff so schnell nicht ausgehen."