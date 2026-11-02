i Tara ist schockiert von Dennis' Verhalten Screenshot Trennung im Reality-TV? Dennis nackt im Pool! Tara bricht in Tränen aus Tara wollte bei "Temptation Island VIP" beweisen, wie stark ihre Beziehung zu Dennis ist. Doch schon nach wenigen Tagen läuten die Alarmglocken. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 11:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So hatte sich Tara Tabitha den Liebestest wohl nicht vorgestellt. Erst wenige Tage sind sie und ihr Freund Dennis Lodi bei "Temptation Island VIP" getrennt. Doch beim ersten Lagerfeuer bekommt der Wiener Reality-Star bereits Bilder zu sehen, die für sie alles infrage stellen.

Dennis kommt den Verführerinnen in der anderen Villa näher, als Tara lieb ist. Dass "mehrere Frauen auf ihm draufsitzen", halbnackt sind und sich an ihrem Freund "reiben", geht für sie eindeutig zu weit. "Wie kann man denken, dass das okay ist?", fragt sie schockiert.

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Tara und Dennis haben "Nachwuchs" bekommen i ?

Dann springt Dennis auch noch nackt in den Pool – und wieder wird es ihr mit den anderen Frauen zu eng. Tara kann kaum glauben, was sie sieht. "Was ist die Steigerung davon? Nackt im Bett?" Sie macht klar: Sie lässt Dennis viele Freiheiten. Doch was sie auf den Bildern sieht, geht ihr zu weit. "Irgendwo hab ich dann auch Respekt vor mir selbst", erklärt sie.

Folgt jetzt die Trennung?

Die ersten Bilder, die sie aus der anderen Villa zu sehen bekommen hat, lassen sie nicht los. Schon jetzt überlegt sie, die Show vorzeitig zu verlassen. Doch einfach die Koffer zu packen und mit Dennis zu Hause weiterzumachen, kommt für sie nicht infrage: "Wenn ich jetzt gehe, dann wär’s auch gleich Trennung."

Weitermachen fällt ihr schwer, Schluss machen aber auch. Unter Tränen gesteht Tara: "Eigentlich muss ich bei sowas schon eine Entscheidung treffen. Aber ich will gerade keine Entscheidung treffen."