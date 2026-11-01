Nach Auffahrunfall: Sorge um Kabarettist Gernot Haas

Besorgniserregende Nachrichten von Gernot Haas! Der Kabarettist meldet sich auf Instagram bei seinen Fans und erklärt, warum er am heutigen Sonntag (1. November) nicht wie geplant auf der Bühne stehen kann.
"Leider habe ich durch einen unverschuldeten Auffahrunfall so starke Schwindelattacken, dass ich die Vorstellung im Vindobona verschieben muss", schreibt Haas.
Wie schwer der Unfall war und wann genau er sich ereignet hat, verrät der Künstler nicht. Fest steht, die Schwindelattacken machen einen Auftritt derzeit offenbar unmöglich.
Seine Fans müssen aber nicht auf die Vorstellung verzichten. Der Auftritt im Wiener Vindobona wird auf den 31. Jänner 2027 verschoben. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.
"Ich danke für euer Verständnis und freue mich auf unser Wiedersehen!", so Haas. Bleibt nun nur zu hoffen, dass sich der Kabarettist rasch von den Folgen des Unfalls erholt.