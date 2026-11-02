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Martina Reuter bei ihrem Bodybuilding-Debüt in den USa
Martina Reuter bei ihrem Bodybuilding-Debüt in den USa
Anja Stoll
Sind die Muskeln echt?

Nach Doping-Schock: Jetzt spricht Reuter Klartext

Erst die große Euphorie auf der Bühne - dann der Schock: Dopingtest für Martina Reuter! Jetzt hat sie das Ergebnis und eine Antwort für ihre Zweifler.
Von Heute Entertainment
02.11.2026, 11:17
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Damit hatte Martina Reuter nach ihrem Bodybuilding-Auftritt in Linz im September wohl nicht gerechnet. Kaum war sie von der Bühne, musste die Moderatorin direkt weiter – zum Dopingtest. Für sie eine Premiere.

Danach ging es für sie weiter nach Boston, wo sie ihr Bodybuilding-Debüt in den USA feierte. Doch während Reuter längst wieder auf der nächsten Bühne stand, war das Ergebnis aus Linz noch offen. Jetzt ist es da.

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"Mein Dopingtest ist negativ – es gibt nichts", verrät sie im "Happy (new) me"-Podcast. Dass sie getestet wurde, findet Reuter im Nachhinein sogar gut. Denn seit ihrer körperlichen Veränderung bekommt sie offenbar immer wieder dieselbe Frage zu hören: Wie kann man sich in so kurzer Zeit so verändern? "Die Menschen wollen immer eine Begründung, warum sie jetzt so ist. Warum sieht die so aus? Das kann doch nicht sein, dass man das aus eigener Kraft schafft", sagt sie.

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Für die ORF-Lady ist das Ergebnis deshalb die passende Antwort darauf. "Das ist der beste Beweis. Das ist ein offizielles Institut, man hat nichts gefunden. Ja klar, wusste ich ja - was soll man da finden? Ich bin auch kein medizinisches Wunder, sondern ich ziehe es einfach durch."

Und genau das hat sie wohl auch weiterhin vor. In Miami wartet bereits in wenigen Wochen der nächste Wettkampf auf die 46-Jährige.

red, 02.11.2026, 11:17
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