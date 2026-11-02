i Mel Mario wird beim Diversity Ball Dance durch den Abend führen Max Louis Köbele MLK Media "Diversity Ball Dance" "Wir tanzen die Barrieren weg": Besondere Party in Wien Nach Feierabend noch schnell auf die Tanzfläche – und zwar alle gemeinsam. Mel Merio lädt am 11. November zu einer ganz besonderen Party in Wien. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 18:16 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Clubabend, bei dem niemand draußen bleiben soll: Genau das steckt hinter dem "Diversity Ball Dance". Nach der ersten Ausgabe im Februar geht das inklusive Afterwork-Clubbing jetzt am 11. November in die zweite Runde.

Mitten drin ist Mel Merio. Die DJane und Moderatorin hat das Format mitinitiiert und übernimmt an diesem Abend auch gleich selbst die Musik. Gemeinsam mit DJ Matze sorgt sie von 17 bis 22 Uhr für den Sound im EGA Zentrum in Wien-Mariahilf.

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Das war der 18. "Diversity Ball" im Wiener Rathaus i ?

Dabei geht es aber um mehr als nur ums Tanzen. Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen sollen hier gemeinsam feiern können – ohne große Berührungsängste und möglichst ohne Barrieren. "Inklusion und Vielfalt sind für mich der Beat, der uns alle vereint! Wir tanzen gemeinsam die Barrieren weg", bringt Merio die Idee hinter dem Abend auf den Punkt.

"Wenn wir tanzen, verschwinden Barrieren - dann zählt nur Menschsein", so Diversity-Ball-Initiatorin Monika Haider. Max Louis Köbele MLK Media

Ganz alleine bleibt sie an den Turntables, beziehungsweise auf der Bühne, allerdings nicht. Singer-Songwriterin Super MerryOn und NOA treten live auf, die inklusive Tanzgruppe "Ich bin O.K." eröffnet den Dancefloor.

Eintritt ist gratis

"Wenn wir tanzen, verschwinden Barrieren - dann zählt nur Menschsein", so Diversity-Ball-Initiatorin Monika Haider. Mitfeiern kann man am 11. November kostenlos, wer dabei sein will, sollte sich allerdings rechtzeitig ein Ticket sichern - denn die Plätze sind limitiert.