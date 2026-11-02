i Thomas Stipsits spielt René Benko APA-Images / Starpix Vor ORF-Premiere als Benko "Mitleid habe ich überhaupt nicht": Stipsits packt aus Im TV wird Thomas Stipsits jetzt zu René Benko. Vor der Premiere erzählt er von seiner Verwandlung – und findet klare Worte über den Signa-Gründer. Von Heute Entertainment 02.11.2026, 13:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wochenlang hat sich der österreichische Schauspieler Thomas Stipsits mit René Benko beschäftigt. Für "Benko - Size Does Matter" schaute er sich unzählige Interviews an, hörte genau hin und übte sogar daheim dessen Stimme – so oft, dass er scherzt: "Die haben schon geglaubt, sie müssen etwas investieren," so Stipsits gegenüber APA.

Je länger er sich mit Benko beschäftigte, desto klarer wurde ihm offenbar auch, warum dieser auf so viele Menschen eine solche Wirkung hatte. "Er hatte einen unfassbar großen Charme", sagt der 43-Jährige. Benko habe Menschen offenbar gut lesen können und ihnen das Gefühl gegeben: Du bist der Einzige.

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Das Leben von René Benko i ?

Trotzdem zieht Stipsits eine klare Grenze. "Mitleid habe ich überhaupt nicht", sagt er über den Mann, den er nun im ORF verkörpert. Für ihn sei dafür zu viel passiert. "Da sind zu viele Existenzen zerstört worden mit diesem Größenwahn."

Dass ausgerechnet er in die Rolle von René Benko schlüpfen sollte, konnte Stipsits zunächst selbst kaum glauben. "Warum kommt man ausgerechnet auf mich?", fragte er sich. Doch genau das war gewollt: Regisseur Raymond Ley suchte keinen offensichtlichen Bösewicht, sondern jemanden, bei dem man versteht, warum Benko auf so viele Menschen eine Wirkung hatte.

Wie gut Stipsits am Ende tatsächlich zum Signa-Gründer wird, können sich die Zuschauer heute selbst ansehen: "Benko - Size Does Matter" läuft am 2. November um 20.15 Uhr auf ORF 1.