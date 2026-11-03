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Victoria Swarovski auf Kuschelkurs
Victoria Swarovski auf Kuschelkurs
Manuel Pallhuber
Glitzer-Pause!

Victoria Swarovski zeigt sich jetzt ganz anders

Auch bei Victoria Swarovski wird es langsam winterlich! Die Moderatorin zeigt worauf sie modisch setzt und tauscht Glamour gegen Gemütlichkeit.
Von Heute Entertainment
03.11.2026, 11:05
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Normalerweise kennt man Victoria Swarovski in glamourösen Roben, mit jeder Menge Glitzer und hohen Schuhen. Doch privat darf es bei der 33-Jährigen auch deutlich entspannter zugehen.

Auf Instagram präsentiert die Tirolerin ihre aktuellen Winter-Favoriten und setzt dabei auf helle Farben, lässige Schnitte und Kaschmir.

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Statt auffälliger Hingucker kombiniert Swarovski kuscheligen Strick mit einer hellen Hose und einer sportlichen Daunenweste. Die Looks stammen vom italienischen Label Falconeri.

Ob die Moderatorin damit einen neuen Wintertrend auslöst? Zumindest beweist sie, dass es auch ohne Glitzer ganz schön glamourös sein kann.

red, Akt. 03.11.2026, 11:06, 03.11.2026, 11:05
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