i Künstler-Martini-Ganslessen im Marchfelderhof mit Andy Lee Lang, Christina Lugner und Hausherren Peter Großmann Conny de Beauclair Promi-Geschnatter! Familie Lugner rückte gemeinsam zum Ganslessen aus Ran an die Gans! Im Marchfelderhof in Deutsch-Wagram traf sich die heimische Society zum traditionellen Martini-Loben. Von Heute Entertainment 03.11.2026, 09:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn Peter Großmann zum Ganslessen lädt, lässt sich die Prominenz nicht zweimal bitten. Im Marchfelderhof wurde wieder ordentlich aufgetischt und die heimische Society rückte mit großem Appetit an.

Mit dabei waren dieses Mal Jazz Gitti, Christoph Fälbl, Andy Lee Lang und Schlagerstar Natalie Holzner. Auch Benimmpapst Thomas Schäfer-Elmayer ließ sich blicken. Ob beim knusprigen Gansl allerdings wirklich alle Tischmanieren eingehalten wurden? Darüber schweigt der Experte.

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Es ist wieder Ganslzeit im Marchfelderhof i ?

Und weil eine richtige Society-Sause ohne Lugner-Beteiligung offenbar nur halb so lustig ist, mischten auch Leo, Jacqueline und Christina "Mausi" Lugner mit.

Während Küchenchef Jozef "Pepo" Krajco Gänseleberpralinen, Ganslsuppe und schließlich den heiß ersehnten Braten servierte, sorgten Johannes Nepomuk, Sarah Est und Stella Kranner für musikalische Unterhaltung.

Bei den Schauspielern Markus Freistätter, Martin Leutgeb und Gerhard Ernst war die Begeisterung für das Federvieh jedenfalls groß. "Bis zur nächsten Ganslzeit dauert’s uns einfach zu lang!", waren sich die drei einig und bestellten kurzerhand Nachschlag.

Opernsängerin Iva Schell hatte hingegen einen anderen Plan. Sie ließ sich nur eine halbe Portion servieren, allerdings nicht wegen der Kalorien. "Die zweite Hälfte nehm’ ich mir für morgen mit. So kann ich den heutigen Abend noch einmal genießen und Revue passieren lassen!", verriet sie.

Das letzte Wort hatte Hausherr Großmann: "Bei uns haben die Gansln zwar ihren letzten Auftritt, dafür bekommen sie garantiert den größten Applaus!" Na dann, Mahlzeit!