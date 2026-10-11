i Saubere Spülmaschine mit Geschirr pixabay.com Haushalt Spülmaschine reinigen: 3 Hausmittel helfen Deine Spülmaschine braucht auch mal Pflege. Mit diesen drei günstigen Hausmitteln wird sie wieder sauber - ganz ohne Chemie und teure Reiniger. Von Technik Heute 11.10.2026, 08:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine Spülmaschine regelmäßig reinigt, hat länger etwas davon und muss sich nicht mit unangenehmen Gerüchen herumschlagen. Außerdem spart ein sauberes Gerät Strom, weil es reibungslos arbeiten kann.

Teure Reiniger aus dem Supermarkt braucht es dafür nicht - drei einfache Hausmittel reichen völlig aus. Experten empfehlen, die Maschine alle drei Monate gründlich zu säubern.

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Der Alleskönner Essig ist nach Angaben von Chip.de das erste Mittel der Wahl. Einfach zwei Tassen Essigessenz in einen Eimer Wasser geben und damit den Innenraum auswischen. Wichtig: Die Gummidichtungen dabei aussparen.

Zitronensäure gegen hartnäckigen Kalk

Bei Kalkablagerungen hilft Zitronensäure. Etwa zehn Esslöffel davon in den Innenraum geben und einen Spülgang ohne Geschirr starten. Die Temperatur sollte nicht zu hoch sein, sonst können sich neue Ablagerungen bilden.

Natron und Zitronensäure gegen Gerüche

Gegen unangenehme Gerüche durch Bakterien oder Pilze wirkt ein Mix aus beiden Hausmitteln am besten. Drei Esslöffel Zitronensäure kommen ins Pulverfach, vier bis fünf Esslöffel Natron werden im Innenraum verstreut.

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Dann einfach einen kurzen Spülvorgang bei mittlerer Temperatur laufen lassen. Das Natron reinigt den Innenraum, bevor sich die Klappe des Pulverfachs öffnet - so unterstützen sich beide Mittel gegenseitig.