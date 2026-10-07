i Kindergarten hat im Sommer eine Woche lang zu. iStock (Symbolfoto) Problem für Eltern Wiener Kindergärten sind im Sommer eine Woche lang zu Ab dem kommenden Jahr bleiben alle städtischen Kindergärten und Horte in Wien im Sommer eine Woche lang für Kinder geschlossen. Von Wien Heute 07.10.2026, 10:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Eltern in Wien kommt ab dem kommenden Jahr eine Änderung bei der Kinderbetreuung zu. In allen städtischen Kindergärten und Horten soll künftig eine sogenannte Konzeptionswoche stattfinden. Diese soll entweder in der letzten oder in der vorletzten Schulferienwoche im Sommer abgehalten werden. Während dieser Woche bleiben die betroffenen Standorte für Kinder geschlossen.

Mehr Zeit für Teams

Die pädagogischen Teams sollen dadurch mehr Zeit bekommen, um sich auf das kommende Jahr vorzubereiten. Vorgesehen ist die Woche unter anderem für aktuelle pädagogische Themen sowie inhaltliche und organisatorische Vorbereitungen.

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Bei dringendem Bedarf sollen Eltern aber nicht ohne Betreuung dastehen. Laut Stadt Wien wird in diesem Fall ein Platz an einem anderen Standort zur Verfügung gestellt, berichtet ORF Wien.

Teil der Kiga-Reform

Die Konzeptionswoche ist Teil der im Regierungsabkommen vorgesehenen Kindergartenreform.

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Dazu gehören auch eine Reduzierung der Gruppengrößen sowie veränderte Gruppenzusammensetzungen, mit denen Sprachcluster aufgebrochen werden sollen. Mit den Maßnahmen soll die pädagogische Qualität in den städtischen Kindergärten und Horten erhöht werden.